По волчьим законам Сезон 4 Серия 9

По волчьим законам 4 сезон 9 серия

Все серии 4 сезона «По волчьим законам»
Джанин
Сезон 4 / Серия 1 28 мая 2019
Анджела
Сезон 4 / Серия 2 4 июня 2019
Мужчина против скалы
Сезон 4 / Серия 3 11 июня 2019
Бак
Сезон 4 / Серия 4 18 июня 2019
Пожинать
Сезон 4 / Серия 5 25 июня 2019
В черноту
Сезон 4 / Серия 6 2 июля 2019
Познай своего врага
Сезон 4 / Серия 7 9 июля 2019
Амбо
Сезон 4 / Серия 8 16 июля 2019
ШТФ
Сезон 4 / Серия 9 23 июля 2019
Стратегия выхода
Сезон 4 / Серия 10 30 июля 2019
Джулия
Сезон 4 / Серия 11 6 августа 2019
Призраки
Сезон 4 / Серия 12 13 августа 2019
Смурф
Сезон 4 / Серия 13 20 августа 2019
О чем серия

В 4 сезоне 9 серии сериала «По волчьим законам» в воспоминаниях Смурф навещает с Колином его семью. В настоящем она встречается с Джедом, рассчитывая приобрести оружие. Джей пытается решить проблему, вызванную его связью с Мией, провоцируя Анжелу.

