Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Ангелы в Америке Цитаты

Цитаты из сериала Ангелы в Америке

Prior Я обычно говорю: "Нахер правду," но в основном, правда находит тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harper Pitt Я не понимаю, почему я не мёртва. Когда твоё сердце разбивается, ты должна умирать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harper Pitt Я сожгла ужин.
Joe Pitt Мне жаль.
Harper Pitt Не мой ужин, с моим ужином всё в порядке. Твой ужин. Я положила его обратно в духовку и включила на максимум, и следила, пока он не стал чёрным. Он всё ещё горячий, очень горячий, хочешь?
Joe Pitt Т тебе не нужно было этого делать.
Harper Pitt Я знаю, просто это показалось мне чем-то, что могла бы сделать психически неуравновешенная, жаждущая секса домохозяйка на таблетках.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roy Cohn [впечатлён, что Белиз — Ангел Смэрти] Могу я вас о чём-то спросить, сэр?
Belize [поддакивая] "Сэр"?
Roy Cohn Каково это? После?
Belize После...?
Roy Cohn Эта мерзость закончится?
Belize Ад или рай?
Roy Cohn ...эх...
Belize Как Сан-Франциско.
Roy Cohn Город! Хорошо! Я беспокоился... что это будет сад. Я ненавижу эту херню.
Belize Мммм. Большой город. Зарастает сорняками, но цветущими. На каждом углу бригада сноса и что-то новое и кривое, строящееся напротив. Окна отсутствуют в каждом здании, как сломанные зубы, gritty ветер и серое высокое небо, полное воронов.
Roy Cohn Исайя.
Belize Пророческие птицы, Рой. Кучи мусора, но как рубины и обсидиан, и алмазные потоки коровьей слюны на ветру. И урны для голосования. И все в платьях от Balenciaga с красными бутоньерками, и большие танцевальные залы, полные музыки, света, расовой нечистоты и гендерной путаницы. И все божества креольские, мулаты, коричневые, как уста рек. Раса, вкус и история, наконец, преодолены. А тебя там нет.
Roy Cohn А Рай?
Belize Это был Рай, Рой.
Roy Cohn Какого хера!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harper Pitt Мне приснилось, что мы там. Самолёт пересёк тропопаузу, безопасный воздух, и достиг внешнего слоя, озона, который был изорван и порван, участки его были изношены, как старая марля, и это было страшно. Но я увидела то, что могла видеть только я, благодаря моей удивительной способности видеть такое: душа поднимались, с земли далеко внизу, души мёртвых, людей, которые погибли от голода, от войны, от чумы, и они поднимались, как парашютисты наоборот, конечности раскинуты, кружась и вращаясь. А души этих ушедших брали друг друга за руки, соединяли лодыжки и образовывали сеть, огромную сеть душ, и души были трёхатомными молекулами кислорода, частью озона, и внешний слой впитывал их, и это восстанавливалось. Ничто не теряется навсегда. В этом мире есть некий болезненный прогресс. Тоска по тому, что мы оставили позади, и мечты о будущем. По крайней мере, я думаю, что так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prior Walter Я всегда полагался на доброту незнакомцев.
Hannah Pitt Ну и дурацкая это затея.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Belize Я ненавижу Америку, Луис. Я ненавижу эту страну. Ничего кроме кучи громких идей и историй, людей, умирающих, и таких, как ты. Белый ублюдок, который написал Национальный гимн, знал, что делал. Он освободил слово на такой высокой ноте, что никто не мог его достичь. Это было намеренно. Ничто на Земле не звучит менее свободно для меня. Пойдем со мной в комнату 1013 в больнице, и я покажу тебе Америку. Терминальную, сумасшедшую и злую. Я живу в Америке, Луис. Мне не нужно ее любить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harper Pitt В нашей церкви мы не верим в гомосексуалистов.
Prior В нашей церкви мы не верим в мормонов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Lies Уважай тонкую экологию своих иллюзий.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roy Cohn СПИД. Гомосексуал. Гей. Лесбиянка. Вы думаете, это те названия, которые говорят вам, с кем человек спит, но они этого не говорят.
Henry Нет?
Roy Cohn Нет. Как и все ярлыки, они говорят всего об одном, и только об одном: Какое место занимает человек с таким ярлыком в пищевой цепочке, в иерархии? Не идеология или сексуальные предпочтения, а что-то гораздо более простое: влияние. Не кто я е#у, и не кто е#ет меня, а кто отзвонится, когда я позвоню, а кто мне должен. Вот к чему относится ярлык. Теперь для кого-то, кто этого не понимает, гомосексуал — это то, что я есть, потому что я сплю с мужчинами, но на самом деле это неправильно. Гомосексуал — это тот, кто за 15 лет попыток не может протолкнуть ни один жалкий законопроект о недискриминации в городской совет. Гомосексуал — это тот, кто никого не знает и кого никто не знает. Кто совершенно без влияния. Это похоже на меня, Генри?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harper Исходя из вашего опыта в мире. Как меняются люди?
Mormon Mother Ну, это связано с Богом, так что это не очень приятно. Бог разделяет кожу изуродованным ногтём от горла до живота, а потом засовывает огромную грязную руку внутрь, хватает ваши рваные внутренности, и они выскальзывают из его захвата, но он сжимает крепко, настаивает, тянет и тянет, пока все ваши внутренности не будут вытащены наружу, и боль! Об этом даже нельзя говорить. А потом он засовывает их обратно, грязные, запутанные и разорванные. Вам предстоит заняться ушиванием.
Harper А потом вставай. И гуляй.
Mormon Mother Просто изуродованные внутренности, притворяющиеся.
Mormon Mother Вот так меняются люди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рой Кон Я сплю с мужчинами. Но в отличие от почти всех остальных мужчин, для которых это правда, я приводлю того, с кем трахаюсь, в Белый дом, и Президент Рейган улыбается нам и пожимает ему руку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prior Мы вынесли вердикт, ваша честь. У этого человека сердце неполноценно. Он любит, но его любовь ничего не стоит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prior Walter Эта болезнь станет концом для многих из нас, но не для всех. И мертвые будут помниться, а мы будем бороться с живыми, и мы никуда не уходим. Мы больше не будем умирать в тайне. Мир крутится только вперед. Мы будем гражданами. Время пришло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harper Pitt Я этого не понимаю. Если я никогда не видел тебя раньше, а, по-моему, и не видел, то не думаю, что ты должен быть здесь в этом галлюцинации, потому что, по моему опыту, уму, откуда возникают галлюцинации, не должно быть возможности создать что-то, чего не было изначально, что не вошло в него из опыта из реального мира. Воображение не может создать ничего нового, верно? Оно просто перерабатывает кусочки и фрагменты из мира и собирает их в видения. Я сейчас логично излагаю мысли?
Prior Walter Учитывая обстоятельства, да.
Harper Pitt Так что, когда мы думаем, что избавились от невыносимой обыденности и, так сказать, лживости наших жизней, на самом деле это всего лишь та же старая обыденность и фальшь, переработанные в вид новизны и правды. Ничего неизвестного не может быть познано.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Pitt Я думаю, нам стоит помолиться. Попросить Бога о помощи. Попросить его вместе.
Harper Pitt Бог не будет со мной говорить. Мне приходится выдумывать людей, чтобы они говорили со мной.
Joe Pitt Ты должна продолжать спрашивать.
Harper Pitt Я забыла вопрос?... О, да. Боженька, мой муж - гей?
Joe Pitt Хватит! Хватит! Я тебя предупреждаю! Имеет ли значение, что внутри меня может быть что-то одно? Независимо от того, насколько неправильным или уродливым это что-то, пока я сражаюсь всем, что у меня есть, чтобы его убить? Что ты хочешь от меня? Что ты хочешь от меня, Харпер, больше, чем это? Ради Бога, ничего не осталось. Я пустота. Некому больше убивать. Пока моё поведение соответствует тому, как я знаю, что должно быть, порядочно, правильно, это одно в глазах Бога.
Harper Pitt Нет, нет, не это. Это утанские разговоры, разговоры мормонов. Я это ненавижу, Джо. Скажи мне, произнеси это.
Joe Pitt Все, что я скажу, это то, что я очень хороший человек, который очень старается быть хорошим, а ты хочешь это разрушить. Ты хочешь меня уничтожить, но я не дам тебе это сделать.
Harper Pitt Я собираюсь завести ребенка.
Joe Pitt Лжец!
Harper Pitt Ты лжец!... Ребенок, который родился с зависимостью от таблеток. Ребенок, который не мечтает, а галлюцинирует, который смотрит на нас большими зеркальными глазами и не знает, кто мы.
Joe Pitt Ты правда?
Harper Pitt Нет... Да... Нет... Да... Уйди от меня. Теперь у нас обоих есть секрет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Предок #1 наблюдает, как Прайор и Луис танцуют]
Прайор Уолтер Предок #1 Ха. Теперь я вижу, почему у него нет детей. Он содомит!
Прайор Уолтер Предок #2 Молчи, ты средневековой гном. Пусть танцуют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roy Cohn [о том, почему он хотел, чтобы Этель Розенберг получила смертный приговор] Я бы нажал на кнопку, если бы мне позволили. Почему? Потому что я ненавижу предателей. Я НЕНАВИЖУ коммунистов. Это было законно? ##К法律. Это не красиво? #к красивому. Нация говорит, что я не красивый? #НАСРА НА НАЦИЮ. Ты хочешь быть КРАСИВЫМ? Или ты хочешь быть ЭФФЕКТИВНЫМ?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Belize Посмотри на это тяжелое небо там.
Louis Ironson Фиолетовый.
Belize Фиолетовый? Какой же ты г##й вообще? Это не фиолетовый, Мэри, тот цвет вон... это мауve.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Belize Настоящая любовь не сомневается. Я бы поклялся, что это строка из моего любимого бестселлера, "Влюблённая в загадочную ночь", только я не думаю, что ты когда-либо его читал. Ну, тебе бы следовало, вместо того чтобы тратить оставшуюся жизнь, пытаясь дочитать "Демократия в Америке". Это история о белой женщине, чей папа владеет плантацией на юге, за годы до Гражданской войны. И её зовут Маргарет, и она влюблена в главного раба своего папы, которого зовут Тадеуш. И она замужем, но её белый муж-рабовладелец заражён ВИЧ: antebellum недостаточно развитыми половыми органами. И, конечно, происходит много горячих событий, когда Маргарет и Тадеуш могут поймать потаённые моменты под луной, освещающей хлопковые поля. А потом, разумеется, приходят янки, и они освобождают рабов. И рабы повешают старого папу и так далее, историческая мелодрама. Где-то в этом безумии я помню, как Маргарет и Тадеуш находят время обсудить природу любви. Её лицо отражает пламя горящей плантации, знаешь, как это бывает у белых людей, а его чёрное лицо тёмно в ночи, и она говорит ему: "Тадеуш, настоящая любовь никогда не сомневается."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prior Walter Ancestor #2 Двадцатый век. О, боже, мир стал так ужасно, ужасно старым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harper Pitt Ну не извиняйся, я не могу ожидать, что кто-то, кто действительно болен, будет развлекать меня.
Prior Как ты узнала?
Harper Pitt Это бывает. Это порог откровения. Иногда ты можешь увидеть, насколько ты болен. Ты что-нибудь видишь обо мне?
Prior Да, ты невероятно несчастна
Harper Pitt Большое дело, ты встречаешь зависимую от валиума, и понимаешь, что она несчастна – это не считается. Конечно, я – что-то еще? Что-то удивительное?
Prior Что-то удивительное?
Harper Pitt Да
Prior Твой муж – гей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harper Pitt Что ты делаешь в моём галлюцинации?
Prior Walter Я не в твоей галлюцинации, ты в моём сне.
Harper Pitt Ты накрашена.
Prior Walter Ты тоже.
Harper Pitt Но ты мужчина.
Prior Walter [смотрит в зеркало и кричит] Мои руки и ноги выдают это.
Harper Pitt Должно быть, тут какая-то ошибка. Я тебя не узнаю. Ты мой... - какой-то воображаемый друг?
Prior Walter Нет. Разве тебе не слишком много лет для воображаемых друзей?
Harper Pitt У меня эмоциональные проблемы. Я приняла слишком много таблеток. Почему ты накрашена?
Prior Walter Я в процессе нанесения макияжа, стараясь улучшить своё самочувствие. Я прихватила новые осенние цвета на стойке Clinique в Macy's.
Harper Pitt Ты это украла?
Prior Walter У меня не было наличных. Это была эмоциональная экстренная ситуация.
Harper Pitt Джо будет так зол. Я пообещала ему больше не принимать таблетки.
Prior Walter Эти таблетки, о которых ты постоянно говоришь...
Harper Pitt Валий, я принимаю Валий. Много Валия.
Prior Walter И ты танцуешь так быстро, как только можешь.
Harper Pitt Я не зависима. Я не верю в зависимость и я... я никогда не пью и никогда не принимаю наркотики.
Prior Walter Ну, неужели, Нэнси Дрю.
Harper Pitt Кроме Валия.
Prior Walter Кроме Валия в маленьких горстях.
Harper Pitt Это ужасно. Мормоны не должны быть зависимыми от чего-либо. Я мормон.
Prior Walter Я гомосексуалист.
Harper Pitt О. В моей церкви мы не верим в гомосексуалистов.
Prior Walter В моей церкви мы не верим в мормонов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prior Walter Это нелепое зрелище там. Просто пародия на похороны кого-то, кто действительно что-то значил. А мы — нет. Пид@расы. Мы всего лишь плохой сон, который снится настоящему миру. А настоящий мир пробуждается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harper Pitt Хотелось бы поехать в путешествие. Со мной что-то не так.
[Харпер открывает дверцу в ванной, чтобы достать контейнер с таблетками. Она закрывает дверцу, и в зеркале появляется отражение мистера Лайза. Она вздыхает.]
Mr. Lies Наличные, чек или кредитная карта?
Harper Pitt Вы меня напугали.
Mr. Lies Наличные, чек или...
Harper Pitt Я вас помню. Вы из Солт-Лейк-Сити. Вы продали нам билеты на самолет, когда мы сюда летели. Что вы здесь делаете, в Бруклине?
Mr. Lies Вы говорили, что хотите путешествовать.
Harper Pitt Как мило!
Mr. Lies Мистер Лайз из Международного общества туристических агентов. Мы движем миром. Мы отправляем людей в путешествия. Мы последователи движения, служители стад. Наличные, чек или кредитная карта, укажите вашу цель.
Harper Pitt Антарктида, может быть? Я хочу увидеть дыру в озоновом слое. Я слышала по радио...
Mr. Lies Мы организуем тур с гидом. Прямо сейчас?
Harper Pitt Скоро, может быть. Я здесь не в безопасности, понимаете. Странные вещи происходят.
Mr. Lies Какие?
Harper Pitt Как вы, например. Просто так появляетесь. Или на прошлой неделе. Ладно, не важно. Люди как планеты, нужно толстую шкуру. Джо держится подальше, а теперь, смотрите, мои мечты отвечают мне.
Mr. Lies Цена бескорневости, морская болезнь. Единственное лечение — продолжать двигаться.
Harper Pitt Я не уверена. Чувствую, что что-то произойдет. 1985 год... пятнадцать лет до третьего тысячелетия. Может, Христос снова придет, а может, придут неприятности, и все кончится. И небо обрушится, и начнется ужасный дождь и потоки ядохимического света. Или, может, моя жизнь действительно хороша... может, Джо любит меня, и я просто сумасшедшая, думая иначе. Или может и нет. Может, все даже хуже, чем я знаю. Может, мне хочется знать, а может, и нет. Этот suspense, мистер Лайз, он меня убивает.
Mr. Lies Я предлагаю отпуск.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prior Walter Смотри. Чеснок. Зеркало. Святая вода. Крест. Отвали! Убирайся из моей комнаты! Уходи!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prior Когда ты плачешь, Луис, это ничего не значит. Это просто идея о плаче.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roy Cohn Ты не знаешь, что я знаю. *Я* не знаю, что я знаю. Половину всей этой хрени я придумываю, и я всё равно прав, научился этому в 50-х.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prior Walter Но всё равно. Всё равно, благослови меня. Я хочу больше жизни. Я не могу с собой ничего поделать. Я действительно. Я пережил такие ужасные времена, и есть люди, которые живут в гораздо худших условиях. Но ты видишь, как они живут. Когда они больше дух, чем тело, когда у них больше язв, чем кожи, когда они сожжены и в агонии, когда мухи откладывают яйца в уголках глаз их детей - они живут. Смерти обычно требуется отнять жизнь. Я не знаю, это просто животное или нет, я не знаю, не см braver ли просто умереть, но я признаю эту привычку; зависимость от жизни. Так что мы живём дальше надежды. Если я смогу найти надежду где угодно, это она, это всё, на что я способен. Этого так мало. Этого так недостаточно. Но всё равно благослови меня. Я хочу больше жизни. А если он вернётся, подай на него в суд. Он бросил нас, он должен расплачиваться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рой Коун Я хочу белую медсестру. Моё конституционное право.
Белиз Ты в больнице, у тебя нет никаких конституционных прав.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prior [Сражаясь с Ангелом] Не отпущу тебя, пока не благословишь меня! Не отпущу тебя, пока не благословишь меня! Не отпущу тебя, пока не благословишь меня!
The Angel Ты оказался сильнее, Пророк. Выбор за тобой. Теперь отпусти меня; я потянул мышцу на бедре.
Prior Большое дело. Нога болит уже несколько месяцев.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roy Cohn Жизнь полна ужасов; никто не уходит, никто; спаси себя. Всё, что тянет к тебе, всё, что требуется от тебя, угрожает тебе. Не бойся; люди так боятся; не бойся жить на голом ветру, нагим, в одиночку... Узнай хотя бы это: на что ты способен. Пусть ничто не встанет у тебя на пути.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ханна Питт подходит к бездомной женщине]
Hannah Pitt Извините. Я сказала извините. Можете сказать мне, где я? Это Бруклин? Вы знаете улицу Пайноппл, или есть какой-то поезд или автобус, где я...?
[ставит сумки с утомлением]
Hannah Pitt Я потерялась. Я только что приехала из Солт-Лейк-Сити.
[вздыхает]
Hannah Pitt Юта? Я села на автобус, на который меня посадили, и вышла... ну, это была последняя остановка, так что мне пришлось выйти, и я спросила водителя, это ли Бруклин, и он кивнул. Но он был из одной из тех иностранных стран, где считается хорошими манерами кивать на все, даже если не знаешь, на что ты киваешь. По правде говоря, я думаю, что он вообще не говорил по-английски... что, как мне кажется, делает его непригодным для работы в общественном транспорте, знаете, с тем, что публика в основном говорит по-английски... в основном. Вы говорите по-английски?
Homeless Woman [кивает]
Hannah Pitt Вообще-то, меня должны были встретить в аэропорту мой сын, но он не пришел. И я не жду больше трех часов ни для кого, так что мне следовало вести себя терпеливее... наверное. Но это...
Homeless Woman Бронкс.
Hannah Pitt [с недоумением] Это Бронкс? Как, черт возьми, я попала в Бронкс? Когда этот водитель...
Homeless Woman -фьють... фьють... не делай этого отвратительного фьють, ты отвратительное фьють-существо, кормящее себя. Какая тебе разница, если ты просто перестанешь есть и УМРЁШЬ!
Hannah Pitt Можешь просто сказать мне...
Homeless Woman Почему мост Козьюшко назван в честь поляка?
Hanna Я не знаю, о чем вы говорите...
Homeless Woman Это была шутка.
Hanna Ну и какова шутка?
Homeless Woman Не знаю.
Hanna О, ради святого Петра!
[к улице]
Hanna Есть кто-нибудь, кто может сказать мне...
Homeless Woman [кричит на никого конкретного] Уйди подальше, толстая противная бл#дь, ты не можешь больше этой суповой фьють-фьють-фьють, ты животное, и я знаю, что ты просто пойдешь и все это попи#$ишь, и где ты сделаешь это за каким кустом! Здесь чертовски холодно, и я-
[сделает глоток]
Homeless Woman ... не туда, потому что я должна жить в тоннеле.
[к Ханна]
Homeless Woman Ты не очень смешная. Ты читала пророчества Нострадамуса?
Hannah Pitt Кто?
Homeless Woman Какой-то парень, с которым я когда-то встречалась. Нострадамус... пророк... изгои... глаза как что-то страшное, он бы...
Hannah Pitt Замолчи! Пожалуйста, прекрати болтать хоть на минуту и соберись, чтобы сказать мне, как добраться до Бруклина, потому что ты знаешь, и ты скажешь мне, потому что здесь никого нет, чтобы сказать мне, и мне холодно, и я мокрая, и я очень, очень зла. Так что мне жаль, что ты психопат, но просто постарайся. Соберись и сделай глубокий вдох.
[Бездомная женщина смотрит на Ханну с недоумением]
Hannah Pitt Сделай это!
Homeless Woman [пытается сделать вдох]
Hannah Pitt Хорошо. Теперь выдохни.
[выдыхает воздух изо рта]
Homeless Woman [Пытается подражать выдоху Ханны с разными результатами]
Hannah Pitt Теперь скажи, как добраться до Бруклина.
Homeless Woman Хммм... не знаю.
[Ханна уныло опускается]
Homeless Woman Хочешь супа?
Hannah Pitt Манхэттен? Я не думаю, что ты знаешь адрес Центра посетителей мормонов.
Homeless Woman 65-я и Бродвей.
Hannah Pitt Откуда ты это знаешь?
Homeless Woman Я хожу туда всё время. Бесплатные фильмы. Скучно, но можно оставаться весь день.
Hannah Pitt Ну как я могу туда добраться?
Homeless Woman Садись на Д-трейн. На следующем перекрестке поворачивай направо.
Hannah Pitt Спасибо.
[Ханна поднимает свои сумки и начинает уходить. Бездомная женщина выливает оставшийся суп и выбрасывает пустую тару в мусор, тем самым пугая Ханну]
Homeless Woman В новом веке, думаю, мы все станем сумасшедшими.
[Ханна убегает так быстро, как может]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Этель Розенберг входит в комнату]
Рой Коун Ах, чёрт. Этель.
Этель Розенберг Ты выглядишь не очень, Рой.
Рой Коун Что ж, Этель. Я и не чувствую себя хорошо.
Этель Розенберг Но ты сильно сбросил вес. Это тебе идет. Ты тогда была полненькой. Зафтик, с бедрами.
Рой Коун Я не была такой тяжелой с 1960 года. Мы все тогда были тяжелее, до того как это тело стало проблемой. Теперь я выгляжу как скелет, на который все пялятся.
Этель Розенберг Дела действительно плохо, да, Рой? Развлечения только начинаются.
Рой Коун Что это, Этель, Хэллоуин? Ты хочешь меня напугать? Тратишь время, потому что я страшнее тебя в любой день недели! Так что убирайся, Этель! Бу! Лучше мёртвый, чем красный! Кто-то пытается меня напугать? Хм, хм? С трона Бога на небесах до пекла, вы все можете п#$@ься и затем прыгать в озеро, потому что я не боюсь вас, ни смерти, ни ада, ни черта!
Этель Розенберг Я скоро увижу тебя, Рой. Юлий передает приветы.
Рой Коун Да, пусть это передаст Юлию!
[Рой показывает ей неприличный жест]
Этель Розенберг Ты действительно очень больной человек, Рой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Прайор говорит о своем родословии с Предком #1]
Прайор Уолтер Я тридцать четвёртый, кажется.
Предок Прайора Уолтера #1 На самом деле, тридцать второй.
Прайор Уолтер Не по маме.
Предок Прайора Уолтера #1 О, значит, она включает двоих бастардов. Я говорю, оставьте их в стороне. Я говорю, для бастардов нет места. Эти маленькие штуки, которые ты глотаешь...
Прайор Уолтер Пills.
Предок Прайора Уолтера #1 Пills. От чумы. Я тоже...
Прайор Уолтер Чума... ты тоже что?
Предок Прайора Уолтера #1 Чума в мое время была намного хуже, чем сейчас. Целые деревни пустых домов. Посмотри на улицу, и ты увидишь Смерть, которая гуляет утром, так же ясно, как я вижу тебя сейчас.
Прайор Уолтер Ты умер от чумы.
Предок Прайора Уолтера #1 Пятнистый монстр. Как ты, одинокий.
Прайор Уолтер Я не одинок.
Предок Прайора Уолтера #1 У тебя нет жены, нет детей.
Прайор Уолтер Я гей.
Предок Прайора Уолтера #1 Ну и отлично, танцуй голышом, мне все равно, какое это отношение имеет к отсутствию детей?
Прайор Уолтер Гей-гомосексуал, а не радостный, счастливый и... не важно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Pitt Ты что-то сказал о моем друге. Это про Луиса? Он...?
Prior Walter [кричит] Он что? Грустный, горячий, счастливый? Поговори с ним сам, Булвинкль! Как будто я брачный консультант?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Приор Уолтер Ты с кем-то встречаешься.
Луис Айронсон Что? Нет.
Приор Уолтер Встречаешься.
Луис Айронсон Нет! Ну, иногда я - он просто... всего лишь знакомый...
Приор Уолтер Чёрт возьми, спроси меня, как я узнал.
Луис Айронсон Как?
Приор Уолтер Порог откровения.
Луис Айронсон Что?
Приор Уолтер Иди нах#й! Я пророк.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prior Walter Я пророк.
Joe Pitt Что?
Prior Walter Пророк! Пророк! Я пророчествую, я вижу, я вижу! А что делаешь ты?
Joe Pitt Я клерк.
Prior Walter О, классно, клерк? Ты, что, документы архиваш? Лучше бы у тебя было досье на сердца, которые ты разбиваешь. Это главное в конце. У тебя будут счёта к оплате в будущем мире. Ты и твой друг, Бл#дь Вавилонская. Извини, не туда попал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harper Pitt Я собираюсь родить.
Joe Pitt Лжец.
Harper Pitt Ты лжец. Ребёнок, родившийся с зависимостью от таблеток. Ребёнок, который не мечтает, а лишь галлюцинирует. Который смотрит на нас большими зеркальными глазами и не знает, кто мы.
Joe Pitt Серьёзно?
Harper Pitt Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Уйди от меня. Теперь у нас обоих есть секрет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Louis Ironson Ну, ох, парень. Gay-республиканец.
Joe Pitt Простите?
Louis Ironson Ничего.
Joe Pitt О, я не... нет, забудь.
Louis Ironson Не... республиканец? Не республиканец?
Joe Pitt Что?
Louis Ironson Что.
Joe Pitt Не гей. Я не гей.
Louis Ironson О. Извини. Дело в том, что иногда это можно понять по голосу. Я имею в виду, ты звучишь...
Joe Pitt Нет, я не. Как будто как?
Louis Ironson Как республиканец.
Joe Pitt Я звучит как...?
Louis Ironson Что? Как республиканец? Или как?
Joe Pitt Ты что?
Louis Ironson Звучишь как...
Joe Pitt Да. Как... я в замешательстве.
Louis Ironson Да. Меня зовут Луис, но все друзья зовут меня Луиза. Я работаю в обработке текстов. Спасибо за туалетную бумагу.
[Джо начинает говорить, но Луис быстро целует его в щеку перед выходом, оставляя Джо слегка шокированным.]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Pitt Я думаю, нам стоит помолиться. Попросить Бога о помощи. Попросить Его вместе.
Harper Pitt Бог не будет со мной говорить, мне приходится выдумывать людей, чтобы они разговаривали со мной.
Joe Pitt Ты должна продолжать спрашивать.
Harper Pitt Я забыла вопрос. Ах да... Боже, мой муж гей?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ethel Rosenberg [умирающему Рою Коуну] Я пришла сюда, чтобы простить, но всё, что я могу сделать, это наслаждаться твоими страданиями. Зная, что я увижу, как ты умрёшь, хуже, чем я. А ты и умираешь. Потому что ты умираешь в дерьме, Рой. Поражённый.
[наклоняется вперёд]
Ethel Rosenberg И ты мог бы убить меня... но ты никогда не сможешь победить меня... ты никогда не выигрывал. И когда ты умрёшь, все скажут лишь: "Лучше бы он и не жил вовсе."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prior И ты был там, и ты, и ты. И кое-что было замечательно, а кое-что ужасно, но всё равно я всё время повторял: я хочу домой. И они отправили меня домой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prior Может быть, я пророк. Не только я, все мы, кто сейчас умирает. Может быть, мы подхватили вирус пророчества... Успокойтесь, больше не трудитесь. Может быть, мир прогнал Бога с небес и ввёл гнев ангелов. Я верю, что увидел конец всего, и, увидев, я слепну, как это бывает у пророков; это имеет смысл для меня. И если я ненавижу небо, моя единственная сопротивление — это бежать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Pitt Я хочу... Я больше не знаю, чего хочу.
Hannah Pitt Чего ты хочешь, чего ты хочешь. Ну, это меняется с каждым дуновением. Как можно управлять своей жизнью, основываясь на том, что ты хочешь? Держись за то, во что веришь!
Joe Pitt Ты и я, как будто мы снова в Солт-Лейк-Сити. Ты словно приносишь с собой пустыню.
[Замечая, как Ханна начинает огорчаться]
Joe Pitt Ты... Не плачь.
Hannah Pitt О, если я когда-нибудь заплачу, обещаю, ты не будешь свидетелем этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Martin Heller Страх того, что будет после сделанного, делает само действие трудным.
Roy Cohn Аминь.
Martin Heller Но с последствиями почти всегда можно смириться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ангел Ты не сможешь убежать от своей профессии, Иона. Скрываясь от меня в одном месте, ты найдешь меня в другом. Я-Я-Я-Я жду тебя у дороги. Ты знаешь меня, пророк. Ты — battered heart, истекающий жизнью в мире ран. Сосуд книги теперь, на тебе, в тебе, в твоей крови мы пишем, писали, стазис. Конец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Belize Знаешь, в чем твоя проблема, Луис? Твоя проблема в том, что ты так наполняешься горячим дерьмом, что стоит только произнести твоё имя, как слетаются мухи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prior У меня был мокрый сон.
Belize Ммм. Мужчина от Calvin Klein?
Prior Нет, это была женщина.
Belize Ты что, переходишь на натурала?
Prior Не... обычная женщина!
Belize Грэйс Джонс?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Белиз Я живу в Америке, Луи. Я не обязан её любить. Ты это делай. Каждый должен любить что-то.
Луи Айронсон Все любят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hannah Pitt Ангел — это вера, с крыльями и руками, которые могут тебя поддержать. Не стоит этого бояться, а если он не может тебя удержать, ищи что-то новое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harper Pitt Представляя, как и я. За исключением того времени, когда я не представлял, когда был с тобой. Ты, единственная часть реального мира, на которую я не был аллергичен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ethel Rosenberg [смотря на кнопки телефона] О! Кнопки! Какая у них прогрессия в наши дни!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Приор Ты призрак, Лу?
Луис Айронсон Нет. Просто призрачный. Потерянный для себя. Сижу весь день на холодных скамейках в парке, мечтая быть с тобой.
[Протягивает руку]
Луис Айронсон Танцуй со мной, дорогой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harper Pitt Ночной рейс в Сан-Франциско - гонка за луной по Америке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harper Pitt В этом месте что-то не так. Помнишь "Ребёнка Розмари"?
Joe Pitt "Ребёнка Розмари"?
Harper Pitt Наша квартира выглядит как та. Разве та квартира не была в Бруклине?
Joe Pitt Нет.
Harper Pitt Ну, она выглядела именно так. Да!
Joe Pitt Тогда давай уедем.
Harper Pitt В Джорджтауне ещё хуже. "Изгоняющий дьявола" был в Джорджтауне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Приор Уолтер [про себя, когда подходит Луи] О, это будет хуже, чем я себе представлял.
Луи Айронсон Привет.
Приор Уолтер Иди на х#й, ты маленький п#здец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prior О, моя королева; ты знаешь, что достигла дна, когда даже драг становится скучным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ангел Мой гнев так же ужасен, как и мое великолепное обличье.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ангел Я континентальное княжество Америки! Я птица хищник! Меня не заставят!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sir Что ты хочешь?
Louis Ironson Я хочу, чтобы ты# мне,# мне больно и чтобы я#.
Sir Хочу.
Louis Ironson Да?
Sir Я хочу тебя#.
Louis Ironson С#.
Sir Да?
Louis Ironson Сильно.
Sir Да? Ты плохой мальчик?
Louis Ironson [смеётся] Очень плохой. Очень плохой.
Sir Тебя нужно наказать, мальчик?
Louis Ironson Да, нужно.
Sir Да, что?
Louis Ironson ...О, эээ...
Sir Да, что, мальчик?
Louis Ironson О! 'Да-, да, сэр.
Sir Хочу, чтобы ты забрал меня к себе, мальчик.
Louis Ironson Нет, я не могу этого сделать.
Sir Нет, что?
Louis Ironson Нет, сэр, я не могу. Я не живу один, сэр.
Sir Твой парень знает, что ты с мужчиной сегодня вечером, мальчик?
Louis Ironson Нет, сэр, он... мой парень не знает.
Sir Твой парень знает, что тебе нравится...
Louis Ironson Давай сменим тему, хорошо? Можем пойти к тебе?
Sir ...Я живу с родителями.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roy Cohn Сопляк, ты, похоже, не очень-то хочешь мне помочь.
Belize Считай это солидарностью, один п..... к другому.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ангел Не двигайся!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prior [подкрадывается к Джо и видит, как он заходит в центр Мормонов] Мормон? Он мормон?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harper Pitt Люди как планеты, тебе нужна толстая кожа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ангел Приветствую, Пророк! Великое дело начинается! Посланник прибыл!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ангел Океании Я-я-я думаю, у меня есть копия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ангел Нет Сиона, кроме того места, где ты находишься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Angel Американский пророк, сегодня ты становишься американским глазом, который пронзает тьму, американским сердцем, горячим и полным правды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Pitt Если у тебя есть что-то, о чём ты хочешь меня спросить, спрашивай! Спрашивай, давай!
Harper Pitt Не могу, мне страшно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harper Pitt Ну, это самая унылая галлюцинация, которую я когда-либо имела.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harper Pitt Это грех, и он убивает нас обоих.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harper Pitt Я достала это дерево из великого антарктического соснового леса, прямо за холмом.
Mr. Lies В Антарктиде нет сосновых лесов.
Harper Pitt Это голубая ель.
Mr. Lies Нет голубых елей в...
Harper Pitt Я сожрала это сосновое дерево своими зубами. Как бобер. Я голодна, не ела три дня. Я собираюсь использовать его, чтобы что-то построить. Может, костер. Хорошо, что я принесла это.
Mr. Lies Снег растает.
Harper Pitt Пусть. Я не понимаю, почему я не мертва. Когда твое сердце разбито, ты должен умереть. Но остается еще тело. Твои груди и гениталии... Они удивительно глупы, как дети или преданные собаки. Они не понимают, они просто хотят его. Хотят его.
Mr. Lies Эскимос вернулся.
Harper Pitt Я знаю. Я хотела настоящего эскимоса, кого-то холодного и надежного. Эскимоса в шкурах тюленей. Не это. Это просто какой-то адвокат, просто...
Joe Pitt Эй, дружище.
Harper Pitt Эй.
Joe Pitt Я искал тебя. Я был повсюду.
Harper Pitt Ну, ты нашел меня.
Joe Pitt Нет, я сейчас не ищу. Кажется, у меня приключение.
Harper Pitt С кем?
Joe Pitt Никого, кого ты знаешь. Никого, кого я знаю, тоже.
Harper Pitt Это весело?
Joe Pitt Страшно весело.
Harper Pitt Могу пойти с тобой? Здесь уже не работает, мне холодно.
Joe Pitt Я бы не хотел, чтобы ты это видела.
Harper Pitt Ты думаешь, это хуже, чем я себе представляю? Нет, не хуже.
Joe Pitt Мне нужно идти.
Harper Pitt Ублюдок! Ты разлюбил меня.
Joe Pitt Это не правда, Харпер.
Harper Pitt Тогда вернись!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Pitt Вся моя жизнь сговорилась, чтобы привести меня сюда, и я не могу ненавидеть свою жизнь. Я думал, что когда встречу тебя, смогу тебя спасти. Тебя, по крайней мере, если уж не себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harper Pitt Если ты сейчас выйдешь, я поставлю твой ужин обратно в духовку и увеличу температуру так, что весь дом заполнится дымом, и все задохнутся. Клянусь Богом, я так и сделаю, а теперь ответь на вопрос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roy Cohn У меня есть всё время мира.
Ethel Rosenberg Ты бессмертна.
Roy Cohn Я бессмертен. Этель. Я пробился в историю. Я никогда не умру.
Ethel Rosenberg История вот-вот треснет. Приходит тысячелетие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[о том, как прогнать ангела]
Hannah Pitt Я не знаю. Я не знаю, что делать.
Prior Да ладно, а как же библейские прецеденты!
Hannah Pitt Это должно было быть больше метафорой!
Prior Метафорой, да ну, что я должен делать?
Hannah Pitt Ты должна... побороть её!
Prior Что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harper То есть, ни одного эскимоса в Антарктиде.
Mr. Lies Верно. Лед и снег, ни эскимоса. Даже галлюцинации подчиняются законам.
Harper Ну а кто тогда это?
Mr. Lies [удивлённо] Эскимос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рой Коун [Указывая на сердце] Крепенький мускул. Никогда неBlood.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после того, как Прайор Уолтер говорит, что он отвлечён]
Ангел Жёсткость твоего члена не имеет значения!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Belize [видя, что Рой, похоже, мёртв] Он...
Ethel Rosenberg Мм хм.
Roy Cohn [вставая с постели] Нет, я не таков! Я тебя обманул, Этель! Я всегда знал, что это ты! Не могу поверить, что ты на это всё повелась! Я просто хотел узнать, смогу ли я наконец, НАКОНЕЦ, заставить Этель Розенберг спеть! Я выиграл!
[Он опять начинает умирать]
Roy Cohn О... чёрт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джастин Кирк
Джастин Кирк
Justin Kirk
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Mary-Louise Parker
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Patrick Wilson
Аль Пачино
Аль Пачино
Al Pacino
Джеффри Райт
Джеффри Райт
Jeffrey Wright
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
James Cromwell
Робин Вайгерт
Robin Weigert
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Саймон Кэллоу
Саймон Кэллоу
Simon Callow
Бен Шенкман
Бен Шенкман
Ben Shenkman
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Emma Thompson
Брайан Маркинсон
Brian Markinson
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
Замену Найтли в новых «Пиратах Карибского моря» уже нашли: имя этой блондинки знает весь мир
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше