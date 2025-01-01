[Ханна Питт подходит к бездомной женщине]

Hannah Pitt Извините. Я сказала извините. Можете сказать мне, где я? Это Бруклин? Вы знаете улицу Пайноппл, или есть какой-то поезд или автобус, где я...?

[ставит сумки с утомлением]

Hannah Pitt Я потерялась. Я только что приехала из Солт-Лейк-Сити.

[вздыхает]

Hannah Pitt Юта? Я села на автобус, на который меня посадили, и вышла... ну, это была последняя остановка, так что мне пришлось выйти, и я спросила водителя, это ли Бруклин, и он кивнул. Но он был из одной из тех иностранных стран, где считается хорошими манерами кивать на все, даже если не знаешь, на что ты киваешь. По правде говоря, я думаю, что он вообще не говорил по-английски... что, как мне кажется, делает его непригодным для работы в общественном транспорте, знаете, с тем, что публика в основном говорит по-английски... в основном. Вы говорите по-английски?

Homeless Woman [кивает]

Hannah Pitt Вообще-то, меня должны были встретить в аэропорту мой сын, но он не пришел. И я не жду больше трех часов ни для кого, так что мне следовало вести себя терпеливее... наверное. Но это...

Homeless Woman Бронкс.

Hannah Pitt [с недоумением] Это Бронкс? Как, черт возьми, я попала в Бронкс? Когда этот водитель...

Homeless Woman -фьють... фьють... не делай этого отвратительного фьють, ты отвратительное фьють-существо, кормящее себя. Какая тебе разница, если ты просто перестанешь есть и УМРЁШЬ!

Hannah Pitt Можешь просто сказать мне...

Homeless Woman Почему мост Козьюшко назван в честь поляка?

Hanna Я не знаю, о чем вы говорите...

Homeless Woman Это была шутка.

Hanna Ну и какова шутка?

Homeless Woman Не знаю.

Hanna О, ради святого Петра!

[к улице]

Hanna Есть кто-нибудь, кто может сказать мне...

Homeless Woman [кричит на никого конкретного] Уйди подальше, толстая противная бл#дь, ты не можешь больше этой суповой фьють-фьють-фьють, ты животное, и я знаю, что ты просто пойдешь и все это попи#$ишь, и где ты сделаешь это за каким кустом! Здесь чертовски холодно, и я-

[сделает глоток]

Homeless Woman ... не туда, потому что я должна жить в тоннеле.

[к Ханна]

Homeless Woman Ты не очень смешная. Ты читала пророчества Нострадамуса?

Homeless Woman Какой-то парень, с которым я когда-то встречалась. Нострадамус... пророк... изгои... глаза как что-то страшное, он бы...

Hannah Pitt Замолчи! Пожалуйста, прекрати болтать хоть на минуту и соберись, чтобы сказать мне, как добраться до Бруклина, потому что ты знаешь, и ты скажешь мне, потому что здесь никого нет, чтобы сказать мне, и мне холодно, и я мокрая, и я очень, очень зла. Так что мне жаль, что ты психопат, но просто постарайся. Соберись и сделай глубокий вдох.

[Бездомная женщина смотрит на Ханну с недоумением]

Hannah Pitt Сделай это!

Homeless Woman [пытается сделать вдох]

Hannah Pitt Хорошо. Теперь выдохни.

[выдыхает воздух изо рта]

Homeless Woman [Пытается подражать выдоху Ханны с разными результатами]

Hannah Pitt Теперь скажи, как добраться до Бруклина.

Homeless Woman Хммм... не знаю.

[Ханна уныло опускается]

Homeless Woman Хочешь супа?

Hannah Pitt Манхэттен? Я не думаю, что ты знаешь адрес Центра посетителей мормонов.

Homeless Woman 65-я и Бродвей.

Hannah Pitt Откуда ты это знаешь?

Homeless Woman Я хожу туда всё время. Бесплатные фильмы. Скучно, но можно оставаться весь день.

Hannah Pitt Ну как я могу туда добраться?

Homeless Woman Садись на Д-трейн. На следующем перекрестке поворачивай направо.

[Ханна поднимает свои сумки и начинает уходить. Бездомная женщина выливает оставшийся суп и выбрасывает пустую тару в мусор, тем самым пугая Ханну]

Homeless Woman В новом веке, думаю, мы все станем сумасшедшими.