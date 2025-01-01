[Ханна Питт подходит к бездомной женщине]
Hannah Pitt
Извините. Я сказала извините. Можете сказать мне, где я? Это Бруклин? Вы знаете улицу Пайноппл, или есть какой-то поезд или автобус, где я...?
[ставит сумки с утомлением]
Hannah Pitt
Я потерялась. Я только что приехала из Солт-Лейк-Сити.
[вздыхает]
Hannah Pitt
Юта? Я села на автобус, на который меня посадили, и вышла... ну, это была последняя остановка, так что мне пришлось выйти, и я спросила водителя, это ли Бруклин, и он кивнул. Но он был из одной из тех иностранных стран, где считается хорошими манерами кивать на все, даже если не знаешь, на что ты киваешь. По правде говоря, я думаю, что он вообще не говорил по-английски... что, как мне кажется, делает его непригодным для работы в общественном транспорте, знаете, с тем, что публика в основном говорит по-английски... в основном. Вы говорите по-английски?
Homeless Woman
[кивает]
Hannah Pitt
Вообще-то, меня должны были встретить в аэропорту мой сын, но он не пришел. И я не жду больше трех часов ни для кого, так что мне следовало вести себя терпеливее... наверное. Но это...
Homeless Woman
Бронкс.
Hannah Pitt
[с недоумением] Это Бронкс? Как, черт возьми, я попала в Бронкс? Когда этот водитель...
Homeless Woman
-фьють... фьють... не делай этого отвратительного фьють, ты отвратительное фьють-существо, кормящее себя. Какая тебе разница, если ты просто перестанешь есть и УМРЁШЬ!
Homeless Woman
Почему мост Козьюшко назван в честь поляка?
Hanna
Я не знаю, о чем вы говорите...
Homeless Woman
Это была шутка.
Hanna
Ну и какова шутка?
Homeless Woman
Не знаю.
Hanna
О, ради святого Петра!
[к улице]
Hanna
Есть кто-нибудь, кто может сказать мне...
Homeless Woman
[кричит на никого конкретного] Уйди подальше, толстая противная бл#дь, ты не можешь больше этой суповой фьють-фьють-фьють, ты животное, и я знаю, что ты просто пойдешь и все это попи#$ишь, и где ты сделаешь это за каким кустом! Здесь чертовски холодно, и я-
[сделает глоток]
Homeless Woman
... не туда, потому что я должна жить в тоннеле.
[к Ханна]
Homeless Woman
Ты не очень смешная. Ты читала пророчества Нострадамуса?
Homeless Woman
Какой-то парень, с которым я когда-то встречалась. Нострадамус... пророк... изгои... глаза как что-то страшное, он бы...
Hannah Pitt
Замолчи! Пожалуйста, прекрати болтать хоть на минуту и соберись, чтобы сказать мне, как добраться до Бруклина, потому что ты знаешь, и ты скажешь мне, потому что здесь никого нет, чтобы сказать мне, и мне холодно, и я мокрая, и я очень, очень зла. Так что мне жаль, что ты психопат, но просто постарайся. Соберись и сделай глубокий вдох.
[Бездомная женщина смотрит на Ханну с недоумением]
Homeless Woman
[пытается сделать вдох]
[выдыхает воздух изо рта]
Homeless Woman
[Пытается подражать выдоху Ханны с разными результатами]
Homeless Woman
Хммм... не знаю.
[Ханна уныло опускается]
Homeless Woman
Хочешь супа?
Hannah Pitt
Манхэттен? Я не думаю, что ты знаешь адрес Центра посетителей мормонов.
Homeless Woman
65-я и Бродвей.
Homeless Woman
Я хожу туда всё время. Бесплатные фильмы. Скучно, но можно оставаться весь день.
Homeless Woman
Садись на Д-трейн. На следующем перекрестке поворачивай направо.
[Ханна поднимает свои сумки и начинает уходить. Бездомная женщина выливает оставшийся суп и выбрасывает пустую тару в мусор, тем самым пугая Ханну]
Homeless Woman
В новом веке, думаю, мы все станем сумасшедшими.
[Ханна убегает так быстро, как может]