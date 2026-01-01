Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Награды и номинации «Ангелы в Америке»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2004
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Победитель
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Победитель
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
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