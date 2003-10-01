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Киноафиша Сериалы Ангел Сезоны Сезон 5 Серия 9

Ангел 1999 - 2004 9 серия 5 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Ангел»
Приговор
Сезон 5 / Серия 1 1 октября 2003
Вознаграждение
Сезон 5 / Серия 2 8 октября 2003
Необузданная
Сезон 5 / Серия 3 15 октября 2003
Адское место
Сезон 5 / Серия 4 22 октября 2003
Душа компании
Сезон 5 / Серия 5 29 октября 2003
Поучительная история о Великолепной Пятерке
Сезон 5 / Серия 6 5 ноября 2003
Происхождение
Сезон 5 / Серия 7 12 ноября 2003
Судьба
Сезон 5 / Серия 8 19 ноября 2003
Путь гармонии
Сезон 5 / Серия 9 14 января 2004
Предназначение души
Сезон 5 / Серия 10 21 января 2004
Травма
Сезон 5 / Серия 11 28 января 2004
Не стоит благодарности
Сезон 5 / Серия 12 4 февраля 2004
Почему мы сражаемся
Сезон 5 / Серия 13 11 февраля 2004
Время для улыбки
Сезон 5 / Серия 14 18 февраля 2004
Дыра, пронзающая мир
Сезон 5 / Серия 15 25 февраля 2004
Оболочка
Сезон 5 / Серия 16 3 марта 2004
Под покровом тайны
Сезон 5 / Серия 17 14 апреля 2004
Возвращение к истокам
Сезон 5 / Серия 18 21 апреля 2004
Бомба во времени
Сезон 5 / Серия 19 28 апреля 2004
Страсти вокруг девушки
Сезон 5 / Серия 20 5 мая 2004
Жесткая игра
Сезон 5 / Серия 21 12 мая 2004
Не исчезать
Сезон 5 / Серия 22 19 мая 2004
О чем cерия

В 5 сезоне 9 серии сериала «Ангел» Ангел организует встречу двух враждующих кланов демонов, чтобы организовать перемирие при помощи активиста по правам демонов. Но переговоры срываются, когда Хармони обнаруживает активиста мертвым у себя в постели. 

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