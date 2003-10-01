В 5 сезоне 9 серии сериала «Ангел» Ангел организует встречу двух враждующих кланов демонов, чтобы организовать перемирие при помощи активиста по правам демонов. Но переговоры срываются, когда Хармони обнаруживает активиста мертвым у себя в постели.