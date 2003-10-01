В 5 сезоне 7 серии сериала «Ангел» компанию атакуют таинственные киборги-убийцы в поисках устройства, которое даст им контроль над Ангелом. Тем временем к Уэсли приезжает его отчужденный отец и предлагает ему вернуться в Совет Наставников.
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