В 5 сезоне 7 серии сериала «Ангел» компанию атакуют таинственные киборги-убийцы в поисках устройства, которое даст им контроль над Ангелом. Тем временем к Уэсли приезжает его отчужденный отец и предлагает ему вернуться в Совет Наставников.