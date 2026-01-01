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Киноафиша Сериалы Ангел Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Ангел» (2003)

Актеры сериала «Ангел» Вся информация о сериале
Дэвид Бореаназ
Дэвид Бореаназ David Boreanaz
Angel Джеймс Марстерс
Джеймс Марстерс James Marsters
Spike Дж. Аугуст Ричардс
Дж. Аугуст Ричардс J. August Richards
Charles Gunn Эми Экер
Эми Экер Amy Acker
Illyria Эми Экер
Эми Экер Amy Acker
Энди Халлетт
Энди Халлетт Andy Hallett
Lorne Алексис Денисоф
Алексис Денисоф Alexis Denisof
Харизма Карпентер
Харизма Карпентер Charisma Carpenter
Cordelia Chase
Том Ленк Tom Lenk
Дженни Моллен Jenny Mollen
Eyal Podell
Дэнни Мора Danny Mora
Сара Томпсон Sarah Thompson
Simon Templeman
Бруно Ганн Bruno Gunn
Виктор Рэйдер-Векслер Victor Raider-Wexler
Винсент Картайзер
Винсент Картайзер Vincent Kartheiser
Connor
Л. Л. Гинтер Lindsey Ginter
Джули Бенц
Джули Бенц Julie Benz
Даниэль Николет
Даниэль Николет Danielle Nicolet
Джон Биллингсли John Billingsley
Кристиан Кэйн
Кристиан Кэйн Christian Kane
Дори Бартон Dorie Barton
Деннис Кристофер Dennis Christopher
Трева Этьен Treva Etienne
Скотт Клэйс Scott Klace
Нави Рават Navi Rawat
Джефф Ягер Jeff Yagher
Алек Ньюман
Алек Ньюман Alec Newman
Джек Конли Jack Conley
Адам Болдуин
Адам Болдуин Adam Baldwin
David Lee
Майкл Халсли Michael Halsey
Jasmine Di Angelo
Дженнифер Гриффин Jennifer Griffin
Roy Werner
Рой Дотрайс Roy Dotrice
Гэри Граббс Gary Grubbs
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