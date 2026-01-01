Засунул зубочистку в холодильник — и нарадоваться не могу: эффект заметил уже ночью (вся семья сказала «спасибо»)

Выпросил у друзей остатки обоев и отправил шторы на помойку: делаю роскошное жалюзи за 0 рублей — а выглядит на пару тысяч

Кабачковые оладьи мукой не забиваю: повторил рецепт Ларисы Рубальской — получились пышные и не водянистые

«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым

Жуткий «косяк» Тихонова в «17 мгновениях» зрители не замечали 38 лет – режиссер о ляпе проболталась перед смертью: «Я была ошарашена»

«Ты мне тут свой тест не умничай»: только фанаты «Пса» продолжат 6 цитат Гнездилова верно — на №4 сыплются все

Как Гимли попал на собрание «Братства кольца»? Гнома вообще не должно было быть в отряде — но Джексон не стал ничего объяснять

Гарри Поттер жил в чулане, хотя был богаче 90% Хогвартса: откуда на счете в Гринготтсе взялась гора галеонов

Советская цензура дважды «зарубила» «Место встречи»: Говорухин обижался 40 лет, но признал – так стало даже лучше

«Сквозит что-то советское»: автор «Смешариков» сделал русских «Симпсонов» строго 18+ — 19 серий, рейтинг 8/10 и ни единого плохого отзыва