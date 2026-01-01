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Актёры 5 сезона сериала «Ангел» (2003)
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Актеры сериала «Ангел»
Вся информация о сериале
Дэвид Бореаназ
David Boreanaz
Angel
Джеймс Марстерс
James Marsters
Spike
Дж. Аугуст Ричардс
J. August Richards
Charles Gunn
Эми Экер
Amy Acker
Illyria
Эми Экер
Amy Acker
Энди Халлетт
Andy Hallett
Lorne
Алексис Денисоф
Alexis Denisof
Харизма Карпентер
Charisma Carpenter
Cordelia Chase
Том Ленк
Tom Lenk
Дженни Моллен
Jenny Mollen
Eyal Podell
Дэнни Мора
Danny Mora
Сара Томпсон
Sarah Thompson
Simon Templeman
Бруно Ганн
Bruno Gunn
Виктор Рэйдер-Векслер
Victor Raider-Wexler
Винсент Картайзер
Vincent Kartheiser
Connor
Л. Л. Гинтер
Lindsey Ginter
Джули Бенц
Julie Benz
Даниэль Николет
Danielle Nicolet
Джон Биллингсли
John Billingsley
Кристиан Кэйн
Christian Kane
Дори Бартон
Dorie Barton
Деннис Кристофер
Dennis Christopher
Трева Этьен
Treva Etienne
Скотт Клэйс
Scott Klace
Нави Рават
Navi Rawat
Джефф Ягер
Jeff Yagher
Алек Ньюман
Alec Newman
Джек Конли
Jack Conley
Адам Болдуин
Adam Baldwin
David Lee
Майкл Халсли
Michael Halsey
Jasmine Di Angelo
Дженнифер Гриффин
Jennifer Griffin
Roy Werner
Рой Дотрайс
Roy Dotrice
Гэри Граббс
Gary Grubbs
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