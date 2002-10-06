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Киноафиша Сериалы Ангел Сезоны Сезон 4 Серия 8

Ангел 1999 - 2004 8 серия 4 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Ангел»
Глубина
Сезон 4 / Серия 1 6 октября 2002
Заземление
Сезон 4 / Серия 2 13 октября 2002
Казино всегда выигрывает
Сезон 4 / Серия 3 20 октября 2002
На пути к Вифлеему
Сезон 4 / Серия 4 27 октября 2002
Суперсимметрия
Сезон 4 / Серия 5 3 ноября 2002
Бутылочка
Сезон 4 / Серия 6 10 ноября 2002
Апокалипсис сегодня
Сезон 4 / Серия 7 17 ноября 2002
Доставка мертвых тел
Сезон 4 / Серия 8 15 января 2003
Долгое путешествие
Сезон 4 / Серия 9 22 января 2003
Пробуждение
Сезон 4 / Серия 10 29 января 2003
Бездушный
Сезон 4 / Серия 11 5 февраля 2003
Голгофа
Сезон 4 / Серия 12 12 февраля 2003
Спасение
Сезон 4 / Серия 13 5 марта 2003
Освобождение
Сезон 4 / Серия 14 12 марта 2003
Орфей
Сезон 4 / Серия 15 19 марта 2003
Игроки
Сезон 4 / Серия 16 26 марта 2003
Появление на свет
Сезон 4 / Серия 17 2 апреля 2003
Счастливые и радостные люди
Сезон 4 / Серия 18 9 апреля 2003
Волшебная пуля
Сезон 4 / Серия 19 16 апреля 2003
Жертвоприношение
Сезон 4 / Серия 20 23 апреля 2003
Умиротворение
Сезон 4 / Серия 21 30 апреля 2003
Дом
Сезон 4 / Серия 22 7 мая 2003
О чем cерия

В 4 сезоне 8 серии сериала «Ангел» Коннор отправляется в «Вольфрам и Харт», чтобы найти ответы на терзающие его вопросы о таинственной связи между ним и чудовищем. Но вскоре Зверь сам появляется в компании и развязывает там настоящую бойню. 

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