В 4 сезоне 8 серии сериала «Ангел» Коннор отправляется в «Вольфрам и Харт», чтобы найти ответы на терзающие его вопросы о таинственной связи между ним и чудовищем. Но вскоре Зверь сам появляется в компании и развязывает там настоящую бойню.
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