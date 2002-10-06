В 4 сезоне 8 серии сериала «Ангел» Коннор отправляется в «Вольфрам и Харт», чтобы найти ответы на терзающие его вопросы о таинственной связи между ним и чудовищем. Но вскоре Зверь сам появляется в компании и развязывает там настоящую бойню.