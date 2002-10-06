В 4 сезоне 19 серии сериала «Ангел» судьба команды и всего Лос-Анджелеса ложится на плечи Фред — одной из немногих, кто не поддается чарам Жасмин. Находясь в постоянных бегах, Фред должна найти способ снять чары со своих друзей и не погибнуть самой.