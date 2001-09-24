В 3 сезоне 21 серии сериала «Ангел» в этот мир прибывает Хольц и советует Коннору сблизиться с его кровным отцом. Ангел рад тому, что может провести время с сыном, но все еще жаждет отомстить Хольцу за его кражу. Впрочем, у Хольца есть свой план.