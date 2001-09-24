В 3 сезоне 17 серии сериала «Ангел» Ангел пытается найти Уэсли, чтобы отомстить ему за похищение Коннора. Пока Фред и Ганн пытаются спасти приятеля, Ангел ищет способы вернуть сына. И ради этого он готов пойти на все, даже обратиться к темной магии.
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