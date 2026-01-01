Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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Ангел
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Ангел» (1999)
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Актеры сериала «Ангел»
Вся информация о сериале
Дэвид Бореаназ
David Boreanaz
Angel
Харизма Карпентер
Charisma Carpenter
Cordelia Chase
Гленн Куинн
Glenn Quinn
Алексис Денисоф
Alexis Denisof
Tracy Middendorf
Маркус Редмонд
Markus Redmond
Кристиан Кэйн
Christian Kane
Тамара Горски
Tamara Gorski
Бай Лин
Bai Ling
Джули Бенц
Julie Benz
Тони Денман
Tony Denman
Мори Стерлинг
Maury Sterling
Сет Грин
Seth Green
Элизабет Рем
Elisabeth Röhm
Майкл Мэнтелл
Michael Mantell
Джон Каподиче
John Capodice
Колби Френч
Colby French
Карлос Джэкотт
Carlos Jacott
Бет Грант
Beth Grant
Джеймс Марстерс
James Marsters
Spike
Вито Ругинис
Vyto Ruginis
Рэндолл Слэвин
Randall Slavin
Уилл Кемпе
Will Kempe
Джереми Реннер
Jeremy Renner
Морис Комт
Maurice Compte
Кен Марино
Ken Marino
Тушка Берген
Tushka Bergen
Ник МакКаллум
Nick McCallum
Мишель Хорн
Michelle Horn
Кевин Уэст
Kevin West
Энди Умбергер
Andy Umberger
Стефани Романов
Stephanie Romanov
Сара Мишель Геллар
Sarah Michelle Gellar
Хэзер Стивенс
Heather Stephens
Джон Мэхон
John Mahon
Джош Рэндэлл
Josh Randall
Джо Базиле
Joe Basile
Карлос Карраско
Carlos Carrasco
Дж. Кеннет Кэмпбелл
J. Kenneth Campbell
Тайлер Кристофер
Tyler Christopher
Ли Эренберг
Lee Arenberg
Крис Таллман
Chris Tallman
Denney Pierce
Шон Ганн
Sean Gunn
Рон Мараско
Ron Marasco
Сэм Андерсон
Sam Anderson
Kimberleigh Aarn
Генри Любатти
Henri Lubatti
Джонни Месснер
Johnny Messner
Джесси Джеймс
Jesse James
Грег Коллинз
Greg Collins
Тодд Стэшвик
Todd Stashwick
Брент Секстон
Brent Sexton
Дж. Аугуст Ричардс
J. August Richards
Charles Gunn
Alastair Duncan
Дэвид Херман
David Herman
Алекс Скуби
Alex Skuby
Элиза Душку
Eliza Dushku
Brien DiRito
Гарикайи Мутамбирва
Garikayi Mutambirwa
Райб Хиллс
Rib Hillis
Сэм Пэнкейк
Sam Pancake
Дженнифер Танг
Jennifer Tung
Кевин Уилл
Kevin Will
Томас Розалес-мл.
Thomas Rosales Jr.
Пейшнс Кливлэнд
Patience Cleveland
Sean P. Young
Джош Холлоуэй
Josh Holloway
Дэвид Бикфорд
David Bickford
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