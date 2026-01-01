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Киноафиша Сериалы Ангел Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Ангел» (1999)

Актеры сериала «Ангел» Вся информация о сериале
Дэвид Бореаназ
Дэвид Бореаназ David Boreanaz
Angel Харизма Карпентер
Харизма Карпентер Charisma Carpenter
Cordelia Chase Гленн Куинн
Гленн Куинн Glenn Quinn
Алексис Денисоф
Алексис Денисоф Alexis Denisof
Tracy Middendorf
Маркус Редмонд Markus Redmond
Кристиан Кэйн
Кристиан Кэйн Christian Kane
Тамара Горски Tamara Gorski
Бай Лин
Бай Лин Bai Ling
Джули Бенц
Джули Бенц Julie Benz
Тони Денман Tony Denman
Мори Стерлинг
Мори Стерлинг Maury Sterling
Сет Грин
Сет Грин Seth Green
Элизабет Рем
Элизабет Рем Elisabeth Röhm
Майкл Мэнтелл Michael Mantell
Джон Каподиче John Capodice
Колби Френч Colby French
Карлос Джэкотт Carlos Jacott
Бет Грант
Бет Грант Beth Grant
Джеймс Марстерс
Джеймс Марстерс James Marsters
Spike
Вито Ругинис Vyto Ruginis
Рэндолл Слэвин Randall Slavin
Уилл Кемпе Will Kempe
Джереми Реннер
Джереми Реннер Jeremy Renner
Морис Комт
Морис Комт Maurice Compte
Кен Марино
Кен Марино Ken Marino
Тушка Берген Tushka Bergen
Ник МакКаллум Nick McCallum
Мишель Хорн Michelle Horn
Кевин Уэст Kevin West
Энди Умбергер Andy Umberger
Стефани Романов Stephanie Romanov
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар Sarah Michelle Gellar
Хэзер Стивенс
Хэзер Стивенс Heather Stephens
Джон Мэхон John Mahon
Джош Рэндэлл Josh Randall
Джо Базиле Joe Basile
Карлос Карраско
Карлос Карраско Carlos Carrasco
Дж. Кеннет Кэмпбелл J. Kenneth Campbell
Тайлер Кристофер Tyler Christopher
Ли Эренберг Lee Arenberg
Крис Таллман Chris Tallman
Denney Pierce
Шон Ганн
Шон Ганн Sean Gunn
Рон Мараско Ron Marasco
Сэм Андерсон Sam Anderson
Kimberleigh Aarn
Генри Любатти Henri Lubatti
Джонни Месснер
Джонни Месснер Johnny Messner
Джесси Джеймс Jesse James
Грег Коллинз Greg Collins
Тодд Стэшвик
Тодд Стэшвик Todd Stashwick
Брент Секстон
Брент Секстон Brent Sexton
Дж. Аугуст Ричардс
Дж. Аугуст Ричардс J. August Richards
Charles Gunn
Alastair Duncan
Дэвид Херман
Дэвид Херман David Herman
Алекс Скуби Alex Skuby
Элиза Душку
Элиза Душку Eliza Dushku
Brien DiRito
Гарикайи Мутамбирва Garikayi Mutambirwa
Райб Хиллс
Райб Хиллс Rib Hillis
Сэм Пэнкейк Sam Pancake
Дженнифер Танг Jennifer Tung
Кевин Уилл Kevin Will
Томас Розалес-мл. Thomas Rosales Jr.
Пейшнс Кливлэнд Patience Cleveland
Sean P. Young
Джош Холлоуэй
Джош Холлоуэй Josh Holloway
Дэвид Бикфорд David Bickford
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