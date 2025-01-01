Меню
Цитаты из сериала Ангел

Angel Перестань называть меня пирожками!
Аллен Дойл [звонит телефон, Дойл отвечает] Ангелы-детективы. Надеемся, что вы безнадежны.
Charles Gunn [намёк на хоккей] Ты понимаешь, что это самый белый спорт в мире?
Angel Это правда. Но игры проходят в помещениях и обычно ночью.
Charles Gunn Понял.
Angel Есть три вещи, которые я не делаю: загорать, встречаться и петь на публике
Cordelia Chase Итак, эээ, ты всё ещё... 'Гррр'?
Angel Да. На самом деле, лекарства от этого нет.
Angel Извини, я задремал. Ты дошёл до той части, где ты злой?
Faith Я, должно быть, первая охотница в истории, которой спонсирует вампир.
Illyria Ты хочешь, чтобы я сейчас тебе соврала?
Уэсли Уиндем-Прайс Теперь я охотник на демонов-изменников.
Корделия Чейз Ух ты. Что такое изменник-демон?
Spike [после того, как его предали в очередной раз] Сука такая!
[он швыряет проигрыватель на пол]
Spike Я делаю работу. Я копаю. Отбиваю Слугу.
[прыгает через коробку]
Spike Еду в Лос-Анджелес! Нанимаю помощников. И что я получаю?
[переворачивает стол]
Spike Полнейшая задница, вот что! Ну всё, решено. Больше никаких партнёров. С этого момента я сам по себе. Одинокий волк. Единственный выживший. Да, берегитесь! Вот идёт Спайк! Самый большой, самый страшный, хренов...
[лучи солнца сквозь потолок начинают поджигать ему голову, и Спайк в панике пытается потушить её руками]
Spike [говоря об Ангеле и Маркусе, своём предателе] Надеюсь, они убьют друг друга.
Allen Doyle Если вам нужна помощь, не ищите дальше. Ангел Инвестигейшнс — это лучшее. Наши тарифы низкие...
Cordelia Chase Тарифы!
Allen Doyle Здесь написано «крысы»... Наши тарифы низкие, но наши стандарты высокие. Когда всё идет не так, и вы находитесь на грани, вам нужен кто-то, на кого можно положиться. И именно это вы здесь найдёте. Кто-то, кто пойдет до конца, кто защитит вас несмотря ни на что. Так что не теряйте надежды. Заходите к нам в офис, и вы увидите, что в этом мире все еще есть герои... Это всё? Я закончил?
Фред [к Уэсу во сне] Ты не понимаешь, что меня больше нет?
Чарли Ганн Что ты тут делаешь?
Ангел Крадущусь. Профессионально.
Детектив Кейт Локли Я могу идти куда угодно, а ты можешь отправляться к чёрту.
Ангел Был там. Сделал это
Allen Doyle Хорошая борьба, да? Ты никогда не узнаешь, пока не окажешься в деле. Теперь я это понимаю.
Angel Ты не узнаешь свою силу, пока не столкнёшься с испытаниями.
Angel Ты можешь быть радугой
[ударяет его]
Angel а не "больнёй"!
Angel Я её видел, я не сумасшедший.
Wes Кого?
Angel Дарла
Wes Где?
Angel Прямо между клоунами и большим говорящим хот-догом.
Бе́фи Саммерс Я чувствовала, как бьётся твоё сердце
Angel Вот Plan: Мы заходим, я начинаю бить людей жёстко по лицу, посмотрим, к чему это приведёт.
Angel У меня с людьми два режима: укусить и избежать.
Angel Мне действительно не нравится, когда в меня стреляют.
Angel Я детектив.
Detective Kate Lockley Понимаешь, дело в том, что у детективов есть резюме. И лицензии на ведение бизнеса. И фамилии. Поп-звезды и папы - это как раз те, кто известен под одним именем.
Angel Ты меня раскусила. Я папа.
Angel Я не танцую.
Angel Я думал, она в коме.
Cordelia Chase Довольно живая кома.
Angel Эта социальная жизнь — настоящее испытание.
Penn Что? Ты не пьёшь, и теперь никто не получит?
Angel Не рассчитывай, что ты поймёшь.
Penn О, о, я... я понимаю. Я был пуританцем, помнишь?
Angel Это должно кончиться.
Penn Почему? Потому что ты так сказал? Как это работает вообще? Ты просто просыпаешься однажды и решаешь: «Хорошо, теперь я хороший?»
[смеётся]
Penn Нет, Ангелус. Это не заканчивается. Это никогда, никогда не заканчивается. Это просто продолжается и продолжается.
Cordelia Это не единственное, что продолжается и продолжается.
Angel Сражайся как можешь, но сражайся за добро
Allen Doyle Вот что. Ты сражаешься, а я буду вести счёт.
Корделия Чейз Всегда можно сказать, когда он счастлив. Его хмурое лицо? Немного меньше хмурости.
Angel Для человека молчаливого и загадочного, я довольно красноречив.
Уэсли Уиндэм-Прайс Это bodily excretion демона Этроса.
Корделия Чейз Никто не мог сказать "демонская какашка" перед тем, как я её коснулась?
Дarla Энджел. Прошло много времени. Я бы с удовольствием увидела этого мальчика.
Маркус [Спайк нанял Маркуса, вампира, чтобы пытать Ангела, пока тот не выдаст местоположение Гема Амары, кольца, которое делает вампира неубиваемым] Ты творил ужасные вещи, когда был плохим, не так ли? А теперь ты так стараешься быть хорошим. Но Ангел, нет ничего хорошего или плохого, только мышление делает это таким.
[часть стула, который Спайк разбил, образовала удобный кол, лежащий на полу рядом с ногой Ангела, который он старается скрыть от Маркуса, пока тот отвернулся]
Маркус Теперь я могу убрать боль.
[он вынимает раскалённое клеймо из Ангела, заставляя его закричать от боли]
Маркус И, как ты знаешь, я могу вернуть её обратно.
[он вынимает другой, и Ангел снова кричит]
Маркус Что тебе нужно, Ангел? Я думаю, я знаю, но хотел бы услышать это от тебя. Правда... Я узнаю, если ты будешь врать.
[он подходит к Ангелу, ожидая ответа]
Ангел [это трудно, но Ангел даёт ему ответ] Я хочу...
[Маркус наклоняется вперёд]
Ангел ... прощения.
Маркус [с удовлетворением] Да, это правда. И ты хочешь его заслужить. Ты не из тех, кто выбирает лёгкий путь, вот почему ты мне так нравишься. В конце концов, ты не почувствуешь вины... или сожаления... или ничего, кроме чистой тьмы. В конце концов... кольцо... الماضي... ничто из этого уже ничего не будет значить. Ты будешь свободен. Обещаю.
Ангел А я обещаю... убить тебя.
[Ангел уже готов был заколоть Маркуса, когда Спайк возвращается и забирает его]
Спайк Теперь, теперь! Закалывать палача строго запрещено.
[впервые безмятежная маска Маркуса трескается, и он начинает яростно бить Ангела, но Спайк удерживает его]
Спайк Полегче, большущий. Нам нужно это кольцо.
[Ангелу]
Спайк Теперь ты его разозлил. Не позавидуешь твоим цепям.
Маркус [восстанавливая своё спокойствие] Скоро это всё закончится.
Спайк Ну что, как насчёт того, чтобы мне... взять пару плоскогубцев и помочь?
[снаружи склада Ангел кричит]
Уэсли Ты солдат, готовый сражаться до смерти. Я уважаю это. Ты работаешь на человека, которого считаешь благородным и хорошим. Я уважаю это. Проблема в том, что он таким не является.
Джастин Купер Ты работаешь с вампиром.
Уэсли Который на самом деле благороден и хорош. Странный, но вот так.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дэвид Бореаназ
Дэвид Бореаназ
David Boreanaz
Гленн Куинн
Гленн Куинн
Glenn Quinn
Дж. Аугуст Ричардс
Дж. Аугуст Ричардс
J. August Richards
Харизма Карпентер
Харизма Карпентер
Charisma Carpenter
Элиза Душку
Элиза Душку
Eliza Dushku
Эми Экер
Эми Экер
Amy Acker
Алексис Денисоф
Алексис Денисоф
Alexis Denisof
Джеймс Марстерс
Джеймс Марстерс
James Marsters
Элизабет Рем
Элизабет Рем
Elisabeth Röhm
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар
Sarah Michelle Gellar
Джули Бенз
Джули Бенц
Julie Benz
