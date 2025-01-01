Penn Что? Ты не пьёшь, и теперь никто не получит?

Angel Не рассчитывай, что ты поймёшь.

Penn О, о, я... я понимаю. Я был пуританцем, помнишь?

Angel Это должно кончиться.

Penn Почему? Потому что ты так сказал? Как это работает вообще? Ты просто просыпаешься однажды и решаешь: «Хорошо, теперь я хороший?»

[смеётся]

Penn Нет, Ангелус. Это не заканчивается. Это никогда, никогда не заканчивается. Это просто продолжается и продолжается.