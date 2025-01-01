Маркус
[Спайк нанял Маркуса, вампира, чтобы пытать Ангела, пока тот не выдаст местоположение Гема Амары, кольца, которое делает вампира неубиваемым] Ты творил ужасные вещи, когда был плохим, не так ли? А теперь ты так стараешься быть хорошим. Но Ангел, нет ничего хорошего или плохого, только мышление делает это таким.
[часть стула, который Спайк разбил, образовала удобный кол, лежащий на полу рядом с ногой Ангела, который он старается скрыть от Маркуса, пока тот отвернулся]
Маркус
Теперь я могу убрать боль.
[он вынимает раскалённое клеймо из Ангела, заставляя его закричать от боли]
Маркус
И, как ты знаешь, я могу вернуть её обратно.
[он вынимает другой, и Ангел снова кричит]
Маркус
Что тебе нужно, Ангел? Я думаю, я знаю, но хотел бы услышать это от тебя. Правда... Я узнаю, если ты будешь врать.
[он подходит к Ангелу, ожидая ответа]
Ангел
[это трудно, но Ангел даёт ему ответ] Я хочу...
[Маркус наклоняется вперёд]
Маркус
[с удовлетворением] Да, это правда. И ты хочешь его заслужить. Ты не из тех, кто выбирает лёгкий путь, вот почему ты мне так нравишься. В конце концов, ты не почувствуешь вины... или сожаления... или ничего, кроме чистой тьмы. В конце концов... кольцо... الماضي... ничто из этого уже ничего не будет значить. Ты будешь свободен. Обещаю.
Ангел
А я обещаю... убить тебя.
[Ангел уже готов был заколоть Маркуса, когда Спайк возвращается и забирает его]
Спайк
Теперь, теперь! Закалывать палача строго запрещено.
[впервые безмятежная маска Маркуса трескается, и он начинает яростно бить Ангела, но Спайк удерживает его]
Спайк
Полегче, большущий. Нам нужно это кольцо.
[Ангелу]
Спайк
Теперь ты его разозлил. Не позавидуешь твоим цепям.
Маркус
[восстанавливая своё спокойствие] Скоро это всё закончится.
Спайк
Ну что, как насчёт того, чтобы мне... взять пару плоскогубцев и помочь?
[снаружи склада Ангел кричит]