Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Американский вандал Сезоны Сезон 1 Серия 1

Американский вандал 2017 - 2018 1 серия 1 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Американский вандал»
Суровые факты: вандализм и похабность
Сезон 1 / Серия 1 15 сентября 2017
Вялое алиби
Сезон 1 / Серия 2 15 сентября 2017
Пригвоздили
Сезон 1 / Серия 3 15 сентября 2017
Растущее подозрение
Сезон 1 / Серия 4 15 сентября 2017
Предварительные теории
Сезон 1 / Серия 5 15 сентября 2017
Запрет о разглашении
Сезон 1 / Серия 6 15 сентября 2017
Развязка
Сезон 1 / Серия 7 15 сентября 2017
Зачистка
Сезон 1 / Серия 8 15 сентября 2017
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Американский вандал» события разворачиваются весной 2016 года в Калифорнии. Какой-то преступник совершил акт вандализма на парковке для учителей. Он изобразил краской мужские половые органы на 27 машинах.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше