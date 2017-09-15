В 1 сезоне 1 серии сериала «Американский вандал» события разворачиваются весной 2016 года в Калифорнии. Какой-то преступник совершил акт вандализма на парковке для учителей. Он изобразил краской мужские половые органы на 27 машинах.
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