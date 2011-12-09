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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны
Американская история ужасов (2011 - …), список сезонов American Horror Story 18+
Год выпуска 2011
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FX
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Список сезонов сериала «Американская история ужасов»
Американская история ужасов - Дом-убийца / Murder House Дом-убийца / Murder House
2011, 12 эпизодов
 
Американская история ужасов - Психбольница / Asylum Психбольница / Asylum
2012, 13 эпизодов
 
Американская история ужасов - Шабаш / Coven Шабаш / Coven
2013, 13 эпизодов
 
Американская история ужасов - Фрик-шоу / Freak Show Фрик-шоу / Freak Show
2014, 13 эпизодов
 
Американская история ужасов - Отель / Hotel Отель / Hotel
2015, 12 эпизодов
 
Американская история ужасов - Роанок / Roanoke Роанок / Roanoke
2016, 10 эпизодов
 
Американская история ужасов - Культ / Cult Культ / Cult
2017, 11 эпизодов
 
Американская история ужасов - Апокалипсис / Apocalypse Апокалипсис / Apocalypse
2018, 10 эпизодов
 
Американская история ужасов - 1984 1984
2019, 9 эпизодов
 
Американская история ужасов - Двойная функция / Double Feature Двойная функция / Double Feature
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 11
2022, 3 эпизода
 
Сезон 12
TBA,
 
Сезон 13
TBA,
 
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