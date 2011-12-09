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Американская история ужасов
Сезоны
Американская история ужасов (2011 - …), список сезонов
American Horror Story
18+
Год выпуска
2011
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
FX
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Список сезонов сериала «Американская история ужасов»
Дом-убийца / Murder House
2011,
12 эпизодов
Психбольница / Asylum
2012,
13 эпизодов
Шабаш / Coven
2013,
13 эпизодов
Фрик-шоу / Freak Show
2014,
13 эпизодов
Отель / Hotel
2015,
12 эпизодов
Роанок / Roanoke
2016,
10 эпизодов
Культ / Cult
2017,
11 эпизодов
Апокалипсис / Apocalypse
2018,
10 эпизодов
1984
2019,
9 эпизодов
Двойная функция / Double Feature
2021,
10 эпизодов
Сезон 11
2022,
3 эпизода
Сезон 12
TBA,
Сезон 13
TBA,
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