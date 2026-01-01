Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Contemporary Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
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