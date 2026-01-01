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Киноафиша Сериалы Американские боги Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Американские боги» (2017)

Актеры сериала «Американские боги» Вся информация о сериале
Рики Уиттл
Рики Уиттл Ricky Whittle
Shadow Moon Эмили Браунинг
Эмили Браунинг Emily Browning
Laura Moon Криспин Гловер
Криспин Гловер Crispin Glover
Mr. World Брюс Лэнгли
Брюс Лэнгли Bruce Langley
Technical Boy Йетиде Бадаки
Йетиде Бадаки Yetide Badaki
Bilquis Пабло Шрайбер
Пабло Шрайбер Pablo Schreiber
Mad Sweeney Иэн МакШейн
Иэн МакШейн Ian McShane
Mr. Wednesday Джонатан Такер
Джонатан Такер Jonathan Tucker
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон Gillian Anderson
Демор Барнс
Демор Барнс Demore Barnes
Mr. Ibis Кристофер Оби
Кристофер Оби Chris Obi
Корбин Бернсен
Корбин Бернсен Corbin Bernsen
Омид Абтахи
Омид Абтахи Omid Abtahi
Salim Клорис Личмен
Клорис Личмен Cloris Leachman
Орландо Джонс
Орландо Джонс Orlando Jones
Mr. Nancy Трейси Томс
Трейси Томс Tracie Thoms
Бетти Гилпин
Бетти Гилпин Betty Gilpin
Джереми Дэвис
Джереми Дэвис Jeremy Davies
Петер Стормаре
Петер Стормаре Peter Stormare
Рон Лиа Ron Lea
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