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Скоро в прокате «Одиссея»
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Американский папаша
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
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