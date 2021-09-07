Это свершилось: спин-офф сериала «Спартак» получил первый (и крайне кровавый) трейлер — видео

Фанаты зря считали крестражи и винили во всем Роулинг: эта сюжетная дыра в «Гарри Поттере» оказалась идеальным планом

Зрители определились с худшим персонажем «Друзей»: «Нудный и скучный эгоист»

Бетон, кирпичи и... кино: попробуйте вспомнить 5 советских фильмов по кадрам со стройкой (тест)

Воскресший батя, предательство Беловой: что станет с Семеновым в 8 сезоне «Невского» — Васильев молчит, но все ясно и без него

Без Бориса Бритвы, но с Максом и Гусем: если бы Гай Ричи был русским, он бы точно снял этот сериал

Чипсы, паста или… самолеты? Угадайте, что рекламировали 5 популярных фильмов СССР (тест)

Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса

«Прорыва в карьере не случилось»: Васильев отказался сниматься в «Невском» — назвал очередным «сериалом про ментов», но чудом передумал

На этот сомнительный спецэффект создатели «Лиги справедливости» потратили миллионы долларов – но вызвали лишь смех зрителей