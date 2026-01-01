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Американская история преступлений
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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Американская история преступлений» (2018)
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Актеры сериала «Американская история преступлений»
Вся информация о сериале
Даррен Крисс
Darren Criss
Andrew Cunanan
Эдгар Рамирес
Edgar Ramirez
Gianni Versace
Финн Уиттрок
Finn Wittrock
Джон Джон Брионес
Jon Jon Briones
Джудит Лайт
Judith Light
Эдуард Холденер
Edouard Holdener
Рики Мартин
Ricky Martin
Antonio D'Amico
Mike Farrell
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Donatella Versace
Алекс Фернандес
Alex Fernandez
Коди Ферн
Cody Fern
Аннали Эшфорд
Annaleigh Ashford
Джованни Сирфьера
Giovanni Cirfiera
Даша Поланко
Dascha Polanco
Джоанна Адлер
Joanna Adler
Майкл Нури
Michael Nouri
Майкл Шамус Уайлз
Michael Shamus Wiles
Уилл Чейз
Will Chase
Разаак Адоти
Razaaq Adoti
Джо Адлер
Joe Adler
Isa Briones
Тара Саммерс
Tara Summers
Джей Р. Фергюсон
Jay R. Ferguson
Джон Лэси
John Lacy
Софи фон Хэйзелберг
Sophie von Haselberg
Хосе Суньига
José Zúñiga
Дэниэл Хэйгэн
Daniel Hagen
Эл Коронел
Al Coronel
Francesca Fanti
Кэрин Ричман
Caryn Richman
Макс Гринфилд
Max Greenfield
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