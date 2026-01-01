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Киноафиша Сериалы Американская история преступлений Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Американская история преступлений» (2018)

Актеры сериала «Американская история преступлений» Вся информация о сериале
Даррен Крисс
Даррен Крисс Darren Criss
Andrew Cunanan Эдгар Рамирес
Эдгар Рамирес Edgar Ramirez
Gianni Versace Финн Уиттрок
Финн Уиттрок Finn Wittrock
Джон Джон Брионес
Джон Джон Брионес Jon Jon Briones
Джудит Лайт
Джудит Лайт Judith Light
Эдуард Холденер Edouard Holdener
Рики Мартин
Рики Мартин Ricky Martin
Antonio D'Amico
Mike Farrell
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус Penelope Cruz
Donatella Versace
Алекс Фернандес Alex Fernandez
Коди Ферн
Коди Ферн Cody Fern
Аннали Эшфорд
Аннали Эшфорд Annaleigh Ashford
Джованни Сирфьера Giovanni Cirfiera
Даша Поланко
Даша Поланко Dascha Polanco
Джоанна Адлер Joanna Adler
Майкл Нури
Майкл Нури Michael Nouri
Майкл Шамус Уайлз
Майкл Шамус Уайлз Michael Shamus Wiles
Уилл Чейз
Уилл Чейз Will Chase
Разаак Адоти Razaaq Adoti
Джо Адлер
Джо Адлер Joe Adler
Isa Briones
Тара Саммерс
Тара Саммерс Tara Summers
Джей Р. Фергюсон Jay R. Ferguson
Джон Лэси John Lacy
Софи фон Хэйзелберг Sophie von Haselberg
Хосе Суньига
Хосе Суньига José Zúñiga
Дэниэл Хэйгэн Daniel Hagen
Эл Коронел Al Coronel
Francesca Fanti
Кэрин Ричман Caryn Richman
Макс Гринфилд
Макс Гринфилд Max Greenfield
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