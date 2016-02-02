Американская история преступлений 2016 8 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Американская история преступлений»
Из пепла трагедии
Сезон 1 / Серия 12 февраля 2016
Главный забег в его жизни
Сезон 1 / Серия 29 февраля 2016
Команда мечты
Сезон 1 / Серия 316 февраля 2016
100% невиновен
Сезон 1 / Серия 423 февраля 2016
Расовая карта
Сезон 1 / Серия 51 марта 2016
Марша, Марша, Марша
Сезон 1 / Серия 68 марта 2016
Теории заговора
Сезон 1 / Серия 715 марта 2016
Присяжные в тюрьме
Сезон 1 / Серия 822 марта 2016
Манна Небесная
Сезон 1 / Серия 929 марта 2016
Вердикт
Сезон 1 / Серия 105 апреля 2016
О чем серия
В 1 сезоне 8 серии сериала «Американская история преступлений» члены жюри присяжных потихоньку сходят с ума от происходящего. Защита решает наращивать давление на процесс. Тем временем стороны схлестываются по вопросу роли ДНК в разбирательстве.
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