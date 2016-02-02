Все семь сезонов «Невского уже пересмотрели? Вот 3 российских детективных сериала, от которых сложно оторваться

«Забываешь дышать»: фанаты ставят 9,1 новому аниме «Истребитель демонов: Бесконечный замок», но за что?

Если бы «Друзей» снимали в Стамбуле: 5 турецких сериалов, где дружба, любовь и соседство смешались в кучу

Этот режиссер считается худшим за всю историю кино — на экране его образ воплотил Джонни Депп

Когда выйдет 2 часть мульта «Кейпоп-охотницы на демонов»: ожидание может растянуться

Воскресший батя, предательство Беловой: что станет с Семеновым в 8 сезоне «Невского» — Васильев молчит, но все ясно и без него

Чипсы, паста или… самолеты? Угадайте, что рекламировали 5 популярных фильмов СССР (тест)

На этот сомнительный спецэффект создатели «Лиги справедливости» потратили миллионы долларов – но вызвали лишь смех зрителей

Уолтер Уайт в «Во всех тяжких» совершил сразу две научные ошибки в лаборатории: ляп заметили только истинные химики

В составе Мексика, США и Канада: как в мире «Голодных игр» появился Панем