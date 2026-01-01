Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Удивительные истории Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Удивительные истории» (2020)

Актеры сериала «Удивительные истории» Вся информация о сериале
Дилан О’Брайен
Дилан О’Брайен Dylan O'Brien
Мишель Уилсон Michelle Wilson
Хейли Килгор
Хейли Килгор Hailey Kilgore
Остин Стоуэлл
Остин Стоуэлл Austin Stowell
Роберт Форстер
Роберт Форстер Robert Forster
Виктория Педретти
Виктория Педретти Victoria Pedretti
Керри Бише
Керри Бише Kerry Bishé
Эмири Крачфилд
Эмири Крачфилд Emyri Crutchfield
Тайлер Крумли Tyler Crumley
Саша Лэйн
Саша Лэйн Sasha Lane
Шэйн Пол МакГи Shane Paul McGhie
Дункан Джойнер
Дункан Джойнер Duncan Joiner
Джош Холлоуэй
Джош Холлоуэй Josh Holloway
Кайл Борнхаймер
Кайл Борнхаймер Kyle Bornheimer
Micah Stock
Иветт Фриман Yvette Freeman
Саша Александр
Саша Александр Sasha Alexander
Линда Пак Linda Park
Элисон Белл Alison Bell
Эдвард Бернс
Эдвард Бернс Edward Burns
Гэбриел Олдз Gabriel Olds
Чериз Буф Cherise Boothe
Джейкоб Латимор
Джейкоб Латимор Jacob Latimore
Джулиана Кэнфилд Juliana Canfield
Феликс Солис
Феликс Солис Felix Solis
Бэррет Сватек Barret Swatek
Тоби Николс Toby Nichols
Эндрю Бенатор Andrew Benator
Каллен Дуглас Cullen Douglas
Nandy Martin
Деджа Ди Deja Dee
Эрика Коулмэн
Эрика Коулмэн Erika Coleman
Брайан Мэтни Brian Matney
Майкл Чандлер Michael Chandler
Роуз Бьянко Rose Bianco
Leander Suleiman
Джей Девон Джонсон
Джей Девон Джонсон Jay DeVon Johnson
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Он здесь, за этим домиком стоит – и дует во все горло: Кологривый после «Слова пацана» вновь станет «сказочным» злодеем (первое фото)
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Курортным бывает не только роман, но и тест: отгадаете 5 черноморских пляжей по кадрам из советского кино?
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше