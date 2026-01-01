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Киноафиша Сериалы Видоизмененный углерод Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Видоизмененный углерод» (2020)

Актеры сериала «Видоизмененный углерод» Вся информация о сериале
Энтони Маки
Энтони Маки Anthony Mackie
Takeshi Kovacs Энтони Маки
Энтони Маки Anthony Mackie
Takeshi Kovacs Лила Лорен
Лила Лорен Lela Loren
Danica Harlan Симон Миссик
Симон Миссик Simone Missick
Trepp Крис Коннер
Крис Коннер Chris Conner
Poe Дина Шихаби
Дина Шихаби Dina Shihabi
Dig 301
Торбен Либрехт Torben Liebrecht
Colonel Ivan Carrera
Рене Голдсберри
Рене Голдсберри Renée Elise Goldsberry
Quellcrist Falconer Ато Эссандо
Ато Эссандо Ato Essandoh
Vernon Elliot
Уилл Юн Ли Will Yun Lee
Джеймс Саито
Джеймс Саито James Saito
Нил МакДонаф
Нил МакДонаф Neal McDonough
Дэвид Кабитт David Cubitt
Дичен Лакмэн
Дичен Лакмэн Dichen Lachman
Reileen Kawahara
JiHAE
Салли Ричардсон-Уитфилд
Салли Ричардсон-Уитфилд Salli Richardson-Whitfield
Марта Игареда
Марта Игареда Martha Higareda
Kristin Ortega
Мэтт Эллис Matt Ellis
Майкл Шэнкс Michael Shanks
Карл Ламбли
Карл Ламбли Carl Lumbly
Шэрон Тейлор
Шэрон Тейлор Sharon Taylor
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