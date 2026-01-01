Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Аллен против Фэрроу
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Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Лучшая музыкальная композиция для документального телесериала или спецвыпуска
Номинант
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
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