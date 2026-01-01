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Киноафиша Сериалы Аллен против Фэрроу Награды

Награды и номинации «Аллен против Фэрроу»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
 Лучшая музыкальная композиция для документального телесериала или спецвыпуска
Номинант
 Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Номинант
 Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Номинант
 Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
 Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
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