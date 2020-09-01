О всех созданиях — больших и малых 2020 1 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «О всех созданиях — больших и малых»
Ты должен мечтать
Сезон 1 / Серия 11 сентября 2020
Еще один Фарнон?
Сезон 1 / Серия 28 сентября 2020
Анданте
Сезон 1 / Серия 315 сентября 2020
Сложное дело
Сезон 1 / Серия 422 сентября 2020
Все по-честному
Сезон 1 / Серия 529 сентября 2020
Лекарство от всех болезней
Сезон 1 / Серия 66 октября 2020
О чем серия
В 1 сезоне 1 серии сериала «О всех созданиях — больших и малых» молодой ветеринар прибывает на практику в клинику Зигфрида Фарнона, расположенную в небольшом городе в Йоркшире. Там он впервые сталкивается с серьезным случаем абсцесса у теленка.
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