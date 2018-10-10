«Всеамериканский» — многосерийное драматическое шоу, повествующее о школьнике-футболисте по имени Спенсер. Он живет в самом неблагополучном районе Лос-Анджелеса, где постоянно происходят криминальные разборки. Однако когда из частных школ в Беверли-Хиллз приглашает парня в свою команду, его жизнь серьезно меняется. Перед Спенсером открывается новый мир — богатых людей и больших привилегий. Кроме того, у него появляется надежда на блестящую спортивную карьеру в будущем. Впрочем, не все так хорошо, как кажется. Спенсер чувствует себя белой вороной среди золотой молодежи. Многие одноклассники откровенно смотрят на него свысока.