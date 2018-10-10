Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Всеамериканский
Постер к сериалу Всеамериканский
Постер к сериалу Всеамериканский
Постер к сериалу Всеамериканский
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Всеамериканский
Всеамериканский (2018 - …) All American
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 72 часа 0 минут
О чем сериал

«Всеамериканский» — многосерийное драматическое шоу, повествующее о школьнике-футболисте по имени Спенсер. Он живет в самом неблагополучном районе Лос-Анджелеса, где постоянно происходят криминальные разборки. Однако когда из частных школ в Беверли-Хиллз приглашает парня в свою команду, его жизнь серьезно меняется. Перед Спенсером открывается новый мир — богатых людей и больших привилегий. Кроме того, у него появляется надежда на блестящую спортивную карьеру в будущем. Впрочем, не все так хорошо, как кажется. Спенсер чувствует себя белой вороной среди золотой молодежи. Многие одноклассники откровенно смотрят на него свысока.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тэй Диггз
Тэй Диггз Billy Baker
Моне Мазур
Моне Мазур Laura Fine-Baker
Коди Кристиан
Коди Кристиан Asher Adams
Саманта Логан
Саманта Логан Olivia Baker
Дэниэл Эзра
Дэниэл Эзра Spencer James
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 5-го сезона сериала «Всеамериканский»
TBA
Сезон 5 Серия 1
10 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Всеамериканский - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 16 эпизодов
 
Всеамериканский - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 16 эпизодов
 
Всеамериканский - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 19 эпизодов
 
Всеамериканский - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 20 эпизодов
 
Сезон 5 / Season 5
2022, 1 эпизод
 
Новости о сериале
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»
Канал The CW продлил на новые сезоны «Флэша», «Ривердейл», «Уокера» и другие сериалы
Канал The CW продлил на новые сезоны «Флэша», «Ривердейл», «Уокера» и другие сериалы
Слушать саундтрек сериала Всеамериканский
Кадры из сериала
Related video
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Приложение киноафиши