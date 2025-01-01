«Под “Ваську” я уснул, а “Ронин” посмотрел на одном дыхании»: зрители выбрали самый сильный детектив — кажется, «Невского» никому не переплюнуть

3 лучших фильма Netflix, которые сейчас в топ-10: один из них так идеален, что получил 100% на Rotten Tomatoes (еще бы – с таким названием!)

«Сексуальная версия Геральта»: в новом сериале по «Игре престолов» должен сыграть Генри Кавилл – его давно ждут в роли Таргариена

У «Жмурок» оценка 7,3 и звание лучшей комедии Балабанова, но Сухоруков считает ее «разочарованием»

У нового сезона «Эйфории» будет кое-что от «Интерстеллара»: HBO пошли ва-банк — и даже 3 года ожидания уже кажутся оправданными

Apple TV чуть не лишились лучшего камео Ривза: виной всему — Барак Обама

«Если есть желание посмотреть мрачняк»: 3 аниме с атмосферой Хэллоуина – у № 1 рейтинг 8.5, угадаете название?

Проложил дорогу «Фишеру» и «Чикатило»: основан ли сериал «Мосгаз» на реальных событиях – ему уже 13 лет, а рейтинг не падает ниже 7.4

Разврат, интим и море крови: утечка новостей по сериалу God of War - Amazon готовит тестостероновую «Игру престолов»

Sci-Fi Скотта с андроидами и электроовцами в России собрал всего 183 тысячи: лишь благодаря этому стал иконой киберпанка