В 3 сезоне 4 серии сериала «Альф» создатели шоу решают снять специальный выпуск, в рамках которого главный герой становится ведущим популярной вечерней программы. В гости к пришельцу приходят знаменитости, которые рассказывает ему о своих буднях...
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