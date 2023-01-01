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Киноафиша Сериалы Альф Сезоны Сезон 3 Серия 4

Альф 1986 - 1990 4 серия 3 сезон

6.9 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Альф»
Остановись во имя любви
Сезон 3 / Серия 1 3 октября 1988
Лестница в небо
Сезон 3 / Серия 2 10 октября 1988
Разойтись не так уж просто
Сезон 3 / Серия 3 17 октября 1988
Сегодня вечером: Часть 1
Сезон 3 / Серия 4 24 октября 1988
Сегодня вечером: Часть 2
Сезон 3 / Серия 5 24 октября 1988
Обещания, обещания
Сезон 3 / Серия 6 31 октября 1988
Индейка на сене: Часть 1
Сезон 3 / Серия 7 14 ноября 1988
Индейка на сене: Часть 2
Сезон 3 / Серия 8 15 ноября 1988
Перемены
Сезон 3 / Серия 9 21 ноября 1988
Страницы моей памяти
Сезон 3 / Серия 10 28 ноября 1988
Конечно, опять один
Сезон 3 / Серия 11 5 декабря 1988
А вы верите в волшебство?
Сезон 3 / Серия 12 12 декабря 1988
Прячься
Сезон 3 / Серия 13 9 января 1989
Ответный удар
Сезон 3 / Серия 14 16 января 1989
Под подозрением
Сезон 3 / Серия 15 23 января 1989
Любовь к детям
Сезон 3 / Серия 16 6 февраля 1989
Беги без оглядки
Сезон 3 / Серия 17 13 февраля 1989
Стоя в тени любви
Сезон 3 / Серия 18 20 февраля 1989
Суеверие
Сезон 3 / Серия 19 27 февраля 1989
Между двумя поклонниками
Сезон 3 / Серия 20 6 марта 1989
Похороны друга
Сезон 3 / Серия 21 20 марта 1989
Не бойся темноты
Сезон 3 / Серия 22 27 марта 1989
Детка, видишь, твоя мама прячется в тени
Сезон 3 / Серия 23 10 апреля 1989
Как в старом кино
Сезон 3 / Серия 24 17 апреля 1989
Землетрясение
Сезон 3 / Серия 25 1 мая 1989
Рождение ребенка
Сезон 3 / Серия 26 8 мая 1989
О чем cерия

В 3 сезоне 4 серии сериала «Альф» создатели шоу решают снять специальный выпуск, в рамках которого главный герой становится ведущим популярной вечерней программы. В гости к пришельцу приходят знаменитости, которые рассказывает ему о своих буднях...

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