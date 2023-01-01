Во 2 сезоне 9 серии сериала «Альф» глава семейства Таннер Вилли рассказывает пришельцу о том, как в юности он разъезжал по всей стране, забираясь в пустынные грузовые поезда. Неожиданно главный герой тоже решает попробовать такой вариант туризма...
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