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Киноафиша Сериалы Альф Сезоны Сезон 2 Серия 16

Альф 1986 - 1990 16 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Альф»
Туда и обратно
Сезон 2 / Серия 1 21 сентября 1987
Где-то на повторном показе
Сезон 2 / Серия 2 28 сентября 1987
Посмотри на меня
Сезон 2 / Серия 3 5 октября 1987
Блюз свадебных колокольчиков
Сезон 2 / Серия 4 12 октября 1987
Лучшее время
Сезон 2 / Серия 5 19 октября 1987
Оживление вечеринки
Сезон 2 / Серия 6 26 октября 1987
Красотка
Сезон 2 / Серия 7 2 ноября 1987
Со мной что-то не так
Сезон 2 / Серия 8 9 ноября 1987
Ночной поезд
Сезон 2 / Серия 9 16 ноября 1987
Разве это не романтично?
Сезон 2 / Серия 10 23 ноября 1987
Салют вождю
Сезон 2 / Серия 11 7 декабря 1987
Особое рождество Альфа: Часть 1
Сезон 2 / Серия 12 14 декабря 1987
Особое рождество Альфа: Часть 2
Сезон 2 / Серия 13 14 декабря 1987
Соседский мальчик
Сезон 2 / Серия 14 4 января 1988
Есть у меня свидетели?
Сезон 2 / Серия 15 11 января 1988
Нам так жаль, дядя Альберт
Сезон 2 / Серия 16 25 января 1988
Кто-нибудь, присмотрите за мной: Часть 1
Сезон 2 / Серия 17 8 февраля 1988
Кто-нибудь, присмотрите за мной: Часть 2
Сезон 2 / Серия 18 15 февраля 1988
Нам надо отсюда выбраться
Сезон 2 / Серия 19 22 февраля 1988
Ты только гончая
Сезон 2 / Серия 20 29 февраля 1988
Покажи-ка мне свой лучший удар
Сезон 2 / Серия 21 7 марта 1988
Переезд
Сезон 2 / Серия 22 14 марта 1988
Я — твоя кукла
Сезон 2 / Серия 23 21 марта 1988
Текила
Сезон 2 / Серия 24 28 марта 1988
Мы — семья
Сезон 2 / Серия 25 2 мая 1988
Мечты о колледже
Сезон 2 / Серия 26 9 мая 1988
О чем cерия

Во 2 сезоне 16 серии сериала «Альф» семейство Таннер принимает в гостях дальнего родственника — пожилого дядю Альберта. Главный герой по привычке пытается спрятаться, но в итоге гость все-таки сталкивается с ним в доме… и получает сердечный приступ.

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