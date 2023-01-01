Во 2 сезоне 16 серии сериала «Альф» семейство Таннер принимает в гостях дальнего родственника — пожилого дядю Альберта. Главный герой по привычке пытается спрятаться, но в итоге гость все-таки сталкивается с ним в доме… и получает сердечный приступ.
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