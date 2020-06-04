В 1 сезоне 8 серии сериала «Алекс Райдер» членам Департамента становится известна тайна гибели Йена. Они осознают, что давний неприятель вновь развернул свою деятельность. Тем временем Алекс вступает в отчаянную схватку со своим двойником.
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