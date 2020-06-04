В 1 сезоне 7 серии сериала «Алекс Райдер» Алекс становится во главе отряда спецназовцев. Они возвращаются обратно в Пойнт-Блан, чтобы начать тайную операцию. Алекс преисполнен решимости помочь своим друзьям и нарушить коварные планы доктора.
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