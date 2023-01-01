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Киноафиша Сериалы Аладдин Сезоны Сезон 2 Серия 9

Аладдин 1994 - 1995 9 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Аладдин»
Рыбалка в пустыне
Сезон 2 / Серия 1 17 сентября 1994
День большого чиха
Сезон 2 / Серия 2 24 сентября 1994
Глаз Фашума
Сезон 2 / Серия 3 1 октября 1994
Аромат любви
Сезон 2 / Серия 4 8 октября 1994
Кому акула по зубам
Сезон 2 / Серия 5 15 октября 1994
Цена пряностей
Сезон 2 / Серия 6 22 октября 1994
Пернатый витязь
Сезон 2 / Серия 7 29 октября 1994
В ведьмином кругу друзей
Сезон 2 / Серия 8 5 ноября 1994
Море скорби
Сезон 2 / Серия 9 12 ноября 1994
Султан не промах
Сезон 2 / Серия 10 19 ноября 1994
Охота на джинна
Сезон 2 / Серия 11 26 ноября 1994
Бой с тенью
Сезон 2 / Серия 12 3 декабря 1994
В глазах смотрящего
Сезон 2 / Серия 13 10 декабря 1994
О чем cерия

Во 2 сезоне 9 серии мультсериала «Аладдин» Яго и Абу узнают от призрака капитана о местоположении огромного клада. Алчный попугай, мечтая о сокровищах, запускает цепочку событий, которые приводят Аладдина и остальных героев в подводное царство.

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