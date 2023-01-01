Во 2 сезоне 9 серии мультсериала «Аладдин» Яго и Абу узнают от призрака капитана о местоположении огромного клада. Алчный попугай, мечтая о сокровищах, запускает цепочку событий, которые приводят Аладдина и остальных героев в подводное царство.
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