Во 2 сезоне 8 серии мультсериала «Аладдин» Садира приглашает Аладдина и всех его друзей в гости. Не замышляя ничего плохого, ведьма случайно путает рецепты и готовит зелье, которое высвобождает злых ведьм, много веков пробывших в заточении.
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