Во 2 сезоне 11 серии мультсериала «Аладдин», учуяв запах Джинна, волшебное существо Махтар прибывает в Аграбу. Джинн не сразу воспринимает опасность всерьез, но у Махтара оказывается магический предмет, способный поработить его.
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