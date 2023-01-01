Во 2 сезоне 10 серии мультсериала «Аладдин» амазонки похищают Жасмин прямо из ее спальни, чтобы сделать ее воительницей. Аладдин отправляется спасать ее, но, к всеобщему удивлению, Султан настаивает на том, чтобы его взяли с собой на остров.