В 1 сезоне 9 серии сериала «Акушерка. Счастье на заказ» Кира подумывает о смене работы. Алла обращается к Тане с просьбой обследовать Сашу. Кажется, у них может быть что-то общее в прошлом, но доктор Татьяна не доверяет таким совпадениям.
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