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Киноафиша Сериалы Акушерка. Счастье на заказ Сезоны Сезон 1 Серия 9

Акушерка. Счастье на заказ 2021 9 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 1 марта 2021
Сезон 1 / Серия 2 1 марта 2021
Сезон 1 / Серия 3 2 марта 2021
Сезон 1 / Серия 4 2 марта 2021
Сезон 1 / Серия 5 3 марта 2021
Сезон 1 / Серия 6 3 марта 2021
Сезон 1 / Серия 7 4 марта 2021
Сезон 1 / Серия 8 4 марта 2021
Сезон 1 / Серия 9 5 марта 2021
Сезон 1 / Серия 10 5 марта 2021
О чем серия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Акушерка. Счастье на заказ» Кира подумывает о смене работы. Алла обращается к Тане с просьбой обследовать Сашу. Кажется, у них может быть что-то общее в прошлом, но доктор Татьяна не доверяет таким совпадениям.

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