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Актёры 1 сезона сериала «Скорпион» (2020)

Актеры сериала «Скорпион» Вся информация о сериале
Демет Акбаг
Демет Акбаг Demet Akbağ
Эврим Аласья
Эврим Аласья Evrim Alasya
Бекир Аксой
Бекир Аксой Bekir Aksoy
Fikret
Юсуф Чим Yusuf Çim
Бестемсу Оздемир
Бестемсу Оздемир Bestemsu Özdemir
Сьюзан Аксой Suzan Aksoy
Берил Позам
Берил Позам Beril Pozam
Бертан Асллани
Бертан Асллани Bertan Asllani
Аслы Мелиса Узун
Аслы Мелиса Узун Asli Melisa Uzun
Duru Демет Гюль
Демет Гюль Demet Gül
Hacer
Фейяз Гумус Feyyaz Gümüs
Эсила Умут Esila Umut
Таха Баран Озбек Taha Baran Özbek
Нурай Шерефолу Nuray Serefoglu
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