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Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
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Актёры 1 сезона сериала «Скорпион» (2020)
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Актеры сериала «Скорпион»
Вся информация о сериале
Демет Акбаг
Demet Akbağ
Эврим Аласья
Evrim Alasya
Бекир Аксой
Bekir Aksoy
Fikret
Юсуф Чим
Yusuf Çim
Бестемсу Оздемир
Bestemsu Özdemir
Сьюзан Аксой
Suzan Aksoy
Берил Позам
Beril Pozam
Бертан Асллани
Bertan Asllani
Аслы Мелиса Узун
Asli Melisa Uzun
Duru
Демет Гюль
Demet Gül
Hacer
Фейяз Гумус
Feyyaz Gümüs
Эсила Умут
Esila Umut
Таха Баран Озбек
Taha Baran Özbek
Нурай Шерефолу
Nuray Serefoglu
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