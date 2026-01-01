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Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Television Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Best Original Television Music
Победитель
Best Make Up
Победитель
Best Costume Design
Победитель
Best Graphics
Победитель
Best Make Up
Победитель
Best Design
Номинант
Best Costume Design
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучший драматический телесериал
Номинант
Best Costume Design
Номинант
Best Costume Design
Номинант
Best Make Up
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Best Drama Series/Serial
Номинант
Best Film Sound
Номинант
Best Costume Design
Номинант
Best Actor
Номинант
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