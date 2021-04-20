В 1 сезоне 6 серии сериала «Афера» баба Маруся клянчит у Артура прибавку к своему жалованию. Он предлагает ей пройтись до амбара, чтобы узнать, как там обстоят дела. Внезапно на них нападают. Люся просит Лешу показать ей заброшенное здание в лесу.