В 1 сезоне 1 серии сериала «Афера» жители деревни радуются окончанию карантина. Мальчик, который едет по дороге на велосипеде, восторженно сообщает об этом жителям. Также он рассказывает землякам, что через час состоится общее собрание.
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