Только для взрослых 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Только для взрослых
Adult Material 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Только для взрослых»

В 1 сезоне сериала «Только для взрослых» главная героиня Хэйли Берроуз, известная как Джолин Доллар, активно снимается в фильмах для взрослых и с радостью смотрит в будущее. Однако после знакомства с 19-летней актрисой по имени Эми ее карьера постепенно идет на спад. Из-за непростой ситуации в семье и проблем со здоровьем Хэйли вынуждена уйти из бизнеса и устроиться на работу в кафе. Кроме того, девушка оказывается в центре большого судебного скандала, который может стоить ей не только репутации, но и больших денег.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Только для взрослых» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Rosebud
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2020
Dry for Wet
Сезон 1 Серия 2
5 октября 2020
Hayley
Сезон 1 Серия 3
5 октября 2020
Deep Fake
Сезон 1 Серия 4
5 октября 2020
График выхода всех сериалов
