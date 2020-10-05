В 1 сезоне сериала «Только для взрослых» главная героиня Хэйли Берроуз, известная как Джолин Доллар, активно снимается в фильмах для взрослых и с радостью смотрит в будущее. Однако после знакомства с 19-летней актрисой по имени Эми ее карьера постепенно идет на спад. Из-за непростой ситуации в семье и проблем со здоровьем Хэйли вынуждена уйти из бизнеса и устроиться на работу в кафе. Кроме того, девушка оказывается в центре большого судебного скандала, который может стоить ей не только репутации, но и больших денег.