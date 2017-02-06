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Киноафиша Сериалы Адаптация Сезоны Сезон 1 Серия 13

Адаптация 2017 - 2019 13 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Адаптация»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 6 февраля 2017
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 6 февраля 2017
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 7 февраля 2017
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 8 февраля 2017
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 9 февраля 2017
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 13 февраля 2017
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 14 февраля 2017
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 15 февраля 2017
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 16 февраля 2017
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 20 февраля 2017
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 21 февраля 2017
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 27 февраля 2017
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 28 февраля 2017
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 1 марта 2017
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 2 марта 2017
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 6 марта 2017
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 7 марта 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Адаптация» дела Эштона Айви становятся все хуже. Он переживает муки совести из-за измены, шанс заполучить секретную технологию ускользает, а на горизонте появляется бывший муж Марины, желающий возобновить отношения.

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