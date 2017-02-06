В 1 сезоне 13 серии сериала «Адаптация» дела Эштона Айви становятся все хуже. Он переживает муки совести из-за измены, шанс заполучить секретную технологию ускользает, а на горизонте появляется бывший муж Марины, желающий возобновить отношения.
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