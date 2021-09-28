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Киноафиша Сериалы Ада Твист, ученый Сезоны Сезон 1 Серия 5

Ада Твист, ученый 2021 5 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Ада Твист, ученый»
Своя крепость / Двенадцать разгневанных птиц
Сезон 1 / Серия 1 28 сентября 2021
Вечер кино / Время чистить бананы
Сезон 1 / Серия 2 28 сентября 2021
Торт Твистов / Вечеринка в саду
Сезон 1 / Серия 3 28 сентября 2021
С высоты птичьего полета / Режим сна
Сезон 1 / Серия 4 28 сентября 2021
Изображение музыки / Дождливый день
Сезон 1 / Серия 5 28 сентября 2021
Страшная вонь / Каменные питомцы Рози
Сезон 1 / Серия 6 28 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 7 28 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 8 28 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 9 28 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 10 28 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 11 28 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 12 28 сентября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Ада Твист, ученый» с помощью своих наблюдений Рози и остальные ребята настраивают старое пианино. По ходу развития событий становится понятно, что уличная вечеринка не состоится из-за неожиданного дождя.

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