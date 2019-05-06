В 1 сезоне 9 серии сериала «Бездна», пытаясь объяснить свои действия Мину, Се Ён одновременно предпринимает попытку эмоционально воссоединиться с собственной матерью. Хи-Джин тем временем сталкивается с матерью Мина и отказывается отступать.
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Авторизация по e-mail