В 1 сезоне 7 серии сериала «Бездна», обнаружив, что она может видеть Мина в другом свете, Се Ён наконец понимает, что ее близкий друг все время находился рядом с ней. Чан Хуэй-цзинь тем временем делится с Мином довольно шокирующей информацией.