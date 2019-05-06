В 1 сезоне 7 серии сериала «Бездна», обнаружив, что она может видеть Мина в другом свете, Се Ён наконец понимает, что ее близкий друг все время находился рядом с ней. Чан Хуэй-цзинь тем временем делится с Мином довольно шокирующей информацией.
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