В 1 сезоне 6 серии сериала «Бездна» отчаянный Пак Дон Чул пытается выследить О Ён-Чхоля, который, в свою очередь, продолжает ускользать от сотрудников полиции. Тем временем мать Мина не знает, что делать со столь кардинальными изменениями в ее сыне.
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