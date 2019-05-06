В 1 сезоне 6 серии сериала «Бездна» отчаянный Пак Дон Чул пытается выследить О Ён-Чхоля, который, в свою очередь, продолжает ускользать от сотрудников полиции. Тем временем мать Мина не знает, что делать со столь кардинальными изменениями в ее сыне.