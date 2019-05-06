В 1 сезоне 4 серии сериала «Бездна» невеста Ча Мина возбуждает дело об убийстве Го Се Ён, получившее широкую огласку. Мин отчаянно пытается поговорить со своей бывшей девушкой, но его подруга пытается напомнить ему, что он больше не тот человек.