В 1 сезоне 16 серии сериала «Бездна», сделав предложение Мину, Се Ён пытается справиться с последствиями своей жертвы. В скором времени девушка раскрывает правду своим родителям. Тем временем начинается долгожданный суд над Со Джи Уком.
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