В 1 сезоне 15 серии сериала «Бездна» друзья надеялись, что благодаря помощи Пак Дон Чула они смогут наконец получить необходимые доказательства против Со Джи Ука. Мать Мина тем временем интересуется у Се Ён об истинных намерениях девушки.
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